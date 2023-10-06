KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarını ziyaret etti. Çiçek, fuar gezisi sırasında yapmış olduğu açıklamada, “Ülkemizin en önemli mobilya kentlerinin başında Kayserimiz yer almaktadır. Bu fuar, Anadolu’nun en büyük mobilya fuarıdır. Özellikle yurtdışında alıcıların ciddi manada bu sektörden kişiler olduğunu gördük. Birçok firmamız bu durumdan memnunlar. Gerçek alıcıların buraya geldiklerini belirttiler, ben de çok memnun oldum” dedi

Fuarlar sayesinde ihracatta yol alacaklarını belirten Vali Çiçek, “Mobilya bizim için çok önemli. Her iki sandalyeden birini, her yedi bazadan dördünü üreten bir şehiriz. Mobilya sektöründe bu kadar başalt bir rol oynayan şehrin ihracatında da mobilya önemli. Bu şehir daha çok ihracat rekorları kıracak. Bu anlamda da fuarlar çok önemli” diye konuştu. Vali Çiçek, mobilya firmaları tarafından kurulan stantları ziyaretinin ardından fuardan ayrıldı. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde 150'den fazla katılımcı firma ve 400'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan fuar, 4-8 Ekim 2023 tarihleri arasında açık kalacak.