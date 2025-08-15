Bu sergiler İEF’e damga vuracak

İZMİR / EKONOMİ

Bu yıl 29 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 94. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), sanat ve kültür dünyasından önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un veri bilimi ve yapay zekâyı sanatsal bir dile dönüştürdüğü iki eseri, Folkart’ın destekleriyle sanatseverlerle buluşacak ve bu eserlerden biri dünyada ilk kez İzmir’de sergilenecek. Atatürk’e ait fotoğraf ve kişisel eşyaların ilk kez sergileneceği “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk sergisi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Folkart Gallery’nin organizasyonuyla ziyaretçilere sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen basın toplantısına ünlü sanatçı Refik Anadol da uzaktan bağlanarak sergisini ve İzmir hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Sergilerin Atlas Pavyon’da düzenleneceğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu sergilerin birinde Atatürk’ün ilk defa gün yüzüne çıkacak fotoğrafları ve kişisel eşyaları yer alacak. Yaşamı boyunca Atatürk milletimizin iyiliği, bağımsızlığı, özgürlüğü için, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkması için en fedakârca çalışan kişi olmuştur. Ondan daha yüksek mertebede vatansever olmadığını düşünüyorum. Bizim için hala onun miras bıraktığı her şeyi görmek, tanımak, anlamak, gelecek için ilham veriyor. Bu sergi de ilgiyle karşılanacak ve hepimizi duygulandıracak” diye konuştu.

“İzmir için güzelliklere vesile olsun”

Refik Anadol’un verileri bir boya gibi, yapay zekâ ve teknolojiyi de fırça olarak kullandığını belirten Tugay, “Bu iki sergi ile İzmir’in sadece kültür-sanata meraklı yurttaşlarının değil, özellikle genç sanatçıların da ilham alacaklarını düşünüyorum. Makine Rüyaları: Ege, dünyada ilk kez İzmir’de sergilenecek. Ege Bölgesi kıyısında, Ege’nin en önde gelen şehri olarak bunu hak ediyorduk. Bu eserin İzmir’de ilk defa sergilenmesi bizim için çok anlamlı. Fuarın başlangıcı ile beraber her iki sergiyi sizlerin beğenisine sunmak bizim için onurdur” ifadelerini kullandı.

İzmir’e Atatürk Müzesi geliyor



Folkart Yönetim Kurulu Mesut Sancak, bu yıl 94. İEF kapsamında iki farklı sergiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak sanatseverlere sunmaktan büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde sergileri halkın çok daha kolaylıkla ulaşacağı Atlas Pavyonu’nda gerçekleştireceklerini açıklayan Mesut Sancak, “12 gün sürecek fuarda birçok etkinlik olacak. 12 gün boyunca 400 bin kişinin sergi salonuna gireceğini tahmin ediyorum. Bu da belki bir dünya rekorudur. Refik Anadol’un özellikle bir eseri dünyada ilk defa İzmir’de olacak. En büyük hedefimiz, İzmir’e Atatürk Müzesi kazandırmak. Yer arayışlarımız başladı. Kısa süre içinde Atatürk Müzesi ve Folkart Gallery’nin yeri Folkart Akademi’nin yeri tek noktada toplanacak. İzmir’in kültür-sanat alanında toplanma merkezi haline gelecek” diye belirtti.



Anadol’dan genç sanatçılar için atölye müjdesi



Toplantıya çevrim içi katılan dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol da insan ve makine ilişkisinin tamamen değiştiği bir döneme girildiğini anlatarak, “10 yıl önce yapay zekâ ile çalışmaya başladım. Dünya yeni yeni yapay zekânın ne olduğunu ve kullanıldığında kıymetli bir düşünce biçimi olarak başarılı olduğunun farkına varıyor. İkinci eser de dünyada ilk defa, ilk örneği olan eser olması anlamında çok özel. Sergimiz yapay zekâ ağlarıyla Ege Denizi’nin görkemli hareketlerini, İzmir’in rüzgârlarının hareket sağladığı, doğayı görünür kılan yapay zekâ algoritması ile şiirsel eser olarak ortaya çıkıyor. Sergimizde geçmiş ve geleceğe dair hayal kurabilmek çok anlamlı” ifadelerini kullandı. Anadol, sergi boyunca genç sanatçılar için uzaktan bir atölye yapacağını, burada yapay zekâ üzerinden işi nasıl ürettiğini ve insan zihninin hareketlerinin nasıl olduğunu gösteren bilgiler vereceğini kaydetti.