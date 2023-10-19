Buğday rekoltesi, un ve makarna sektöründe yüzleri güldürdü

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen’e göre; Türkiye, bu sezon makarnalık durum buğdayında rekolte rekoru kırdı. Geçen sene 3 milyon 250 bin ton olan makarnalık durum buğdayı rekoltesi, bu yıl 4 milyon tona kadar çıktı. 2023’ün ilk 6 ayında 167 bin ton makarnalık durum buğdayı ithal eden sektör, ülkedeki buğday hasadından sonra bu durumu tersine çevirerek, şu ana kadar 1 milyon ton makarnalık durum buğdayı ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin makarnada hem ihracatta hem de üretimde dünya ikincisi olduğunu söyleyen Göymen, "Anadolu ve Mezopotamya toprakları makarnalık durum buğdayının ana vatanı diyebiliriz. Dolayısıyla ülkemiz ve özellikle de Güneydoğu'da yetişen makarnalık durum buğdayının lezzeti hakikaten farklı. Makarna üretimi ve ihracatında İtalya ilk sırada. İtalya’nın yıllık üretimi 3.5 milyon ton. Türkiye’nin ise kapasitesi 3.5 milyon ton ancak üretimi 2 milyon 107 bin ton. Bu üretimin 1 milyon 350 bin tonunu ihraç ediyoruz. Geriye kalan yaklaşık 750 bin ton makarnayı da iç pazara satıyoruz " ifadelerini kullandı.

“Ülkemize 1.4 milyar dolar döviz kazandıracağız”

Geçen yıl 1 milyon 350 bin makarna ihraç edildiğini söyleyen Göymen, “2023 yılında ise 1 milyon 500 bin tonluk ihracat gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. 2023’ün ilk 6 ayında 167 bin ton makarnalık buğday ithal ettik. Fakat altıncı ayda ülke olarak mahsulümüz çıktıktan sonra iş tersine döndü, çünkü çiftçi çok ekmişti. Geçen yıl buğday üretiminde yaklaşık 3 milyon 250 bin ton rekolte vardı. Bu sene bu rekolte 4 milyon tona dayandı. 2023 yılında şu ana kadar ülke olarak ilk defa 1 milyon ton makarnalık buğday ihracatı gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 800 bin tonu yüklendi gitti, 200 bin tonu da yüklenmeye hazırlanıyor” dedi.

Gelecek senenin 6. ayına kadar yapacakları makarna ihracatını yerli buğday kullanarak gerçekleştireceklerini söyleyen Göymen, “Geçen seneye kadar önce ithalat sonra ihracat yapıyorduk. Şimdi öyle bir şey yok, çünkü yeterli buğdayımız var. Bu sene ülkemize 1.5 milyon ton makarnadan yaklaşık 1 milyar dolar civarında döviz kazandıracağız. 400 milyon dolar da buğdaydan kazanacağız. Yani toplamda 1.4 milyar dolarlık ihracat yapacağız. 1 milyar dolar makarna ihraç ederken, 750-800 milyon dolar buğday ithal ediyorduk. Şimdi artık bu buğdayı ithal etmeyeceğiz. Hepsi Türkiye’de kalacak. Bugün ürettiğimiz her bir makarnayı, ihraç ettiğimiz her bir ürünü kendi buğdayımızdan yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yokluğu yönettik, şimdi bolluğu yönetmemiz lazım"

Buğday bolluğunu iyi bir şekilde yönetmek gerektiğini söyleyen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF)Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Türkiye bu sene buğday üretimini fazlasıyla gerçekleştirdi. Bol bir stoku var. Yokluğu yönettik, şimdi bolluğu yönetmemiz gerekiyor. Bunun yöntemini de devletimizle ortaklaşa, güçlü bir işbirliği ile belirlemeye çalışıyoruz. Ülkemize daha çok geliri nasıl elde ettirebiliriz, ülkemizin bu stratejik ürününü nasıl daha katma değerli hale getirebiliriz diye çalışıyoruz” dedi.

Bolluk nedeniyle fiyatların düşmemesi için uğraştıklarını belirten Tezcan, “Çünkü üreticiyi mutlu etmemiz gerekiyor. Çiftçi mutlu olursa bizler mutlu oluyoruz. Un ihracatı bu sene 2022 yılına göre yüzde 33 arttı. Türkiye dünyanın un ambarı olma yolunda ciddi bir ilerleme kaydetti. Bunu da son 10 yıldan beri sürdürüyor” dedi.