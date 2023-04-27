Buğdayda, destekler hariç fiyat beklentisi 9.60 TL

ADANA - Buğday piyasasının güncel durumunu değerlendiren Doğru, stratejik bir ürün olan buğdayda, İç Anadolu’daki son yağışların da etkisiyle 20 milyon ton civarında rekolte beklendiğini aktardı. Adana’da da bu yıl geçen yıl tatmin eden fiyat ve primin etkisiyle ekim alanlarının arttığına dikkat çeken Doğru, şöyle devam etti:

“Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatı 6.05 TL / Kg olarak açıklandı ancak haziran ayı sonunda bu fiyat uluslararası piyasalardaki artışla revize edildi ve 6.45 TL’ye yükseltildi. Ayrıca geçen yıl buğdayını 30 Eylül tarihine kadar TMO’ya satanlara 1 TL prim de verilmişti. Böylece primle beraber geçen yılki fiyat 7.45 TL/ Kg olmuştu. Çiftçilerimizin bu yıl buğday ekimine daha ağırlık vermesinde, geçen yılki fiyatların memnuniyeti etkili oldu.”

Taban gübresinden zirai ilaç ve işçilik maliyetleri ile tarla kirasına kadar tüm girdilerin maliyetlerini kalem kalem açıklayan Doğru, 1 dekara buğdayın net maliyetinin 2 bin 843 TL olarak belirlendiğini kaydetti.