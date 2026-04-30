Buğdayda güçlü rekolte bekleniyor

ADANA/EKONOMİ

ATB meclis toplantısında konuşan Bilgiç, 2025-2026 üretim sezonunda özellikle kış ve bahar aylarında gerçekleşen yağışların hububat üretimine son derece olumlu katkı sağladığını söyledi. Bilgiç, “Yağışlar sayesinde toprak nemi arttı, bu da bitki gelişimini destekleyerek verim potansiyelini önemli ölçüde yükseltti. Bugün geldiğimiz noktada, hububat üretiminde genel görünüm oldukça olumlu. Ancak hasada kadar olan süreçte iklim koşulları belirleyici olmaya devam edecek. Özellikle hasat öncesi aşırı yağışlar kalite üzerinde olumsuz etki oluşturabilir. Bu nedenle üretim sürecinin dikkatle yönetilmesi ve kaliteyi koruyacak uygulamaların titizlikle sürdürülmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Turfanda üretiminde Adana farkı

Adana’nın sadece hububat üretimiyle değil, turfanda üretimdeki gücüyle de öne çıktığını vurgulayan Bilgiç, “Adana, Türkiye’nin en önemli turfanda üretim merkezlerinden biridir. Erken hasat avantajımız, iç piyasada arz dengesine katkı sağlarken ihracatta da ülkemize önemli bir ekonomik değer kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik için ortak sorumluluk

Tarımdaki olumlu tablonun sürdürülebilir hale getirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bilgiç, “Üretimden tüketime kadar tüm süreçleri daha planlı, daha verimli ve daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bu kapsamda doğru tarımsal uygulamalar, güçlü piyasa yapısı, lisanslı depoculuk sisteminin etkin kullanımı ve paydaşlar arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor” yorumunu yaptı.