“Buğdayın parası 45 günde değil, bir-kaç günde ödenecek”

Eray ŞEN/ADANA

ATB Başkanı Bilgiç, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Bakan Yumaklı ile yaptığı görüşmede konuşulanları EKONOMİ’ye açıkladı. TMO’nun buğday alım fiyatının ton başına; ikinci grup için 16 bin 500 lira, birinci grup için 16 bin 750 lira açıklandığını hatırlatan Bilgiç, ödeme zamanı ile ilgili şöyle konuştu:

“Bizi arayanlar ödeme süreci için 45 günün çok uzun olduğunu söylüyor. Dün Tarım Bakanı ve TMO Genel Müdürü ile görüştüğümde; ödemelerin 45 günde yapılacağı söylenmesine rağmen, bunun her ihtimal dikkate alınarak ifade edilmiş süre olduğu belirtildi. Bir yoğunluk ya da gecikme olursa diye böyle söylenmiş. Tarım Bakanının ifadesi üreticiye, ürünü döktüğü günden itibaren en kısa sürede ödeme yapılacağı şeklinde. Bugün-yarın bile ödeyebilecek durumdayız, diyor.”

Dünya fiyatları ile Türkiye’de açıklanan fiyatı kıyaslayan Bilgiç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya fiyatları 250 dolar seviyesinde, yani 11 bin 500 lira. Bizde verilen 16 bin 750 lira, dünya fiyatlarının yaklaşık yüzde 50 üzerinde. Bu rakam, girdi maliyetleri hesap edildiği zaman ise yüksek değil. Amerika-İsrail ve İran arasındaki savaş, tarımdaki gübre, yakıt gibi girdileri olumsuz etkilediği için üretici bu fiyatlarla belki çok kar etmeyecek ama sevindirici olan gelişme şu; verimler ve kalite çok yüksek. Şu anda biçilen yerlerde 700-800 kiloları duymaya başladık. Türkiye çapında geçen sene 18.6 milyon seviyesindeki buğday üretimi bu sene 23-24 milyon tonu bulur, bu iyi bir rakam. Geçen yıl dekara 300-400 kilo alan üretici bu yıl 600-700 kilo ortalama ile giderse, fiyatı telafi eder. Verilen fiyat fazla değil ama üreticiyi sıkıntıya sokacak bir rakam da değil. Bir de TMO aldığı hızlı şekilde öderse iyi olacak. TMO Genel Müdürü ile görüştüğümüzde hızlı ödeyeceğiz, para tutmayacağız, diyor.”

ATB Başkanı Bilgiç, Türkiye’nin buğday üretiminin bugüne kadar 21 milyon tonu geçmediğini, bu yıl beklenen 23.5 milyon ton rekoltenin çok iyi bir seviye olduğunu kaydetti. Bilgiç, Adana özelinde ise geçen yıl 350 bin ton ürün alındığını, bu yılki beklentinin 500 bin tonu geçeceğini bildirdi.

“ATB’nin lisanslı depolarına getirin, bir günde işlem tamam”

ATB bünyesindeki lisanslı depoların buğday alımı konusunda yoğun faaliyet içinde olduğunun belirten Bilgiç, “TMO adına Adana Ticaret Borsası lisanslı depoları ürün almaya başladı. Üreticilerimiz bütün ürünlerini lisanslı depolarımıza getirip, elektronik ürün senedi oluşturup, bir gün sonra işleme da koyabilir, TMO’ya da devredebilir, piyasaya da satabilir” ifadesini kullandı.