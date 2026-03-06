BUİKAD ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Sürdürülebilirliği bir kavram olarak değil, kurumsal yapının, kültürün ve liderlik anlayışının ayrılmaz parçası olarak gördüklerini belirten BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Bugün BUİKAD’ın güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesinin temelinde, yıllar içinde büyük emeklerle oluşturulmuş kurumsallaşma kültürü ve kapsayıcı yönetim anlayışı bulunmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana hayata geçirilen pek çok projemiz, yalnızca belirli dönemlere ait çalışmalar olarak kalmamış, zaman içinde gelişmiş, dönüşmüş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur. Yaklaşık 18 yıldır devam eden noktalama projesi ve 17 yıldır kesintisiz düzenlediğimiz ‘BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreni’, bu anlayışın en somut örnekleri arasında yer almaktadır. Bu projeler, geleneklerimizi korurken aynı zamanda değişen ihtiyaçlara uyum sağlayarak gelişmeye devam etmektedir” diye konuştu.

BUİKAD’dan takım çalışması

BUİKAD’ın sürdürülebilirliğinin en güçlü dayanaklarından birinin takım çalışması ve güçlü aidiyet duygusu olduğuna işaret eden Şençayır, yönetim kurulları, komisyonları ve üyeleri arasında kurulan güçlü iletişimi ortak akılla karar alma kültürü ve kapsayıcı liderlik anlayışıyla desteklediklerini dile getirdi. Şençayır, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle kurdukları iş birliklerinin de bu yapının önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade etti. Paylaştıkları ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nun, kadınların iş yaşamındaki gücünü artırma misyonu doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar, sosyal, çevresel ve yönetişim boyutlarıyla ele alındığını dile getiren Şençayır, “Raporumuz, Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu 17 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda şekillenmiş olup, BUİKAD’ın yürüttüğü projeler, farklı alanlarda yarattığı sosyal etkiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan toplam 11’ine katkı sağlıyor. Derneğin çalışmaları özellikle Nitelikli Eğitim (SKA 4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8) ile Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9) hedeflerinde yoğunlaşıyor” dedi.

Kadın girişimciliği güçlendiren programlar

Şençayır, hazırladıkları raporun kadın girişimciliğini güçlendiren programlarını, gerçekleştirdikleri iş birliklerini, kapasite geliştirme çalışmalarını ve sürdürülebilirlik odağını paydaş kapitalizmi yaklaşımı doğrultusunda tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratma perspektifiyle ortaya konduğunu vurguladı. Şençayır, raporun aynı zamanda BUİKAD’ın etki alanını daha görünür kılmayı ve geleceğe yönelik ışık tutmayı amaçlayan stratejik bir rehber niteliği taşıdığını belirtti.