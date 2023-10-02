BUİKAD'ın Noktalama Projesi'ne Mudanya Üniversitesi de dahil oldu

EKONOMİ (BURSA) - BUİKAD gönüllü üyelerinin proje eğitimlerinden geçerek kız öğrencilere kariyer koçluğu desteği sağladıkları, 16 yıldır sürmekte olan “Noktalama Projesi”ni Mudanya Üniversitesi’nde de uygulayacak. BUİKAD ile Mudanya Üniversitesi bu konuda bir işbirliği protokolü imzaladı. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Zuhal Aslı Saka ve Nazan Akıncı ile Genel Sekreter Gülnur Algül’den oluşan heyet, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun’u ziyaret etti.

BUİKAD üyelerinin projede gönüllü olarak görev aldıklarını, kız öğrencilere proje döneminde 8-10 seans kariyer koçluğu hizmeti verdiklerini kaydeden Şençayır, “Noktalama Projesi kapsamında iş yaşamıyla ilgili konularda, konusunun uzmanı BUİKAD üyeleri tarafından öğrencilere eğitimler veriliyor. Bugüne kadar BUİKAD üyelerinin yüzde 60’ının koçluk yaptığı Noktalama Projesi ile 500’ün üzerinde kız öğrencinin hayatına dokunuldu” dedi.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun ise, üniversitelerin iş dünyası ile iç içe çalışması gereken kurumlar olduğunu ifade etti. Mudanya Üniversitesi olarak, Bursa iş dünyası ile etkin bir iletişim içinde olduklarını, bu kapsamda BUİKAD ile de işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Ardından, Mudanya Üniversitesi ile BUİKAD arasındaki “Noktalama Projesi” iş birliği protokolü Rektör Prof. Dr. Hasan Tosun ile BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır arasında imzalandı.