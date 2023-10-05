BUILDEAST Fuarı Gaziantep’te 3. kez kapılarını açtı

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Milletvekili Melih Meriç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, İMO Başkanı Burkay Güçyetmez, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya ve davetliler katıldı.

“Hedefimiz güçlü ve dirençli şehirler olmalı”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat depremine dikkat çekerek esas maharetin yaşanan bu acılardan ders çıkarmakta ve yeniden yapılanmakta olduğunu söyledi. Çeber, “Bu noktada bilime, teknolojiye uygun, güçlü yapılar inşa etmemiz lazım. Deprem felaketinde zarar görmeyen güçlü yapılara bakmamız lazım. Yani güzel olan, doğru olan, zarar vermeyen tecrübeleri örnek almamız lazım. Hedefimiz güçlü ve dirençli şehirler olmalı. Her afet sonrası bir sonraki afetin başlangıcıdır. Biz buna uygun yapılanmak zorundayız. Bu anlamda bu fuar çok büyük önem taşımaktadır. Depremden sonra organize edilen bir fuar olması dolayısıyla tam da isabet olmuş. Doğru fuar, doğru yer olmuş. BUILDEAST Fuarı, Gaziantep olarak yeniden inşa noktasında da öncü olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Gaziantep olarak kardeş şehirlerimize de önderlik yaparak, bu işi en iyi şekilde becerebileceğimizi bu fuarla da göstermiş oluyoruz. Gaziantep Sanayi Odamızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Deprem sonrası zorlu süreç devam ediyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de deprem sonrası zorlu sürecin hala devam ettiğini belirterek, “Bu zorlu süreç hala devam ediyor. Yaralarımızın daha hızlı iyileşmesi için bu fuarı çok verimli bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Çünkü 6 Şubat’ta şunu gördük ki, deprem insanı öldürmüyor, yapılar insanı öldürüyor. Canlarımızı kaybetmemek için gerekli tüm tedbirleri almamız gerekiyor. Binalar ve yapılar yeniden yapılır ama kaybettiğimiz canlarımız geri gelmez. Artık bilim ve teknoloji çağındayız. Bizi bilgi güçlendirir. Çalışmalarımızı bunu dikkate alarak yürütmeliyiz. BUILDEAST Fuarı’na da bu açıdan bakmamız lazım. Bu herhangi bir fuar değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Ekonomik olarak toparlanmamız gerekiyor”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise “Bugün depremi yaşamış bir kent olarak şehrimizde inşaat fuarı düzenleyebilmek de bölgemiz açısından kritik öneme sahip olup, çok değerlidir. Keşke yaşanmasaydı; ama inşaat sektörünün önemi bu depremle birlikte bir kez daha görülmüştür. Bugün en başta güvenli yapılar inşa etmek ve yaşadığımız bu acıdan ders çıkarmak zorundayız. Bölgemizde binlerce insanımızın evi yıkıldı veya ağır hasar aldığı için oturulamaz hale geldi. Sadece evlerimiz değil fabrikalarımız yıkıldı” dedi. “Hızla yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var” diyen Ünverdi, inşaat sektörünün ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini, sadece inşaat kısmıyla değil istihdam ve alt kolları olan plastik, kapı, pencere, ahşap, metal gibi 250 farklı alana katkıda bulunduğunu söyledi. Kamu ve özel sektörün yeniden inşa sürecini birlikte yürütmesi gerektiğini kaydeden Ünverdi, “Bölgemiz inşaat sektörüne yönelik özel teşvik verilmesi ve vatandaşlarımızın konuta ulaşımı konusunda kredi maliyetleri başta olmak üzere kolaylaştırıcı adımlar atılabileceğini düşünüyoruz.

Nasıl ki, vücudumuzun bir yerinde acı olduğunda kalbimiz adeta orada atar, bugün de Türkiye’nin kalbi deprem bölgesinde atmaktadır. Psikolojik ve sosyal anlamda almış olduğumuz yaraları sarabilmemiz için de ekonomik olarak toparlanmamız gerekiyor. Gaziantep Sanayi Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve KOSGEB’in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, il protokolümüz başta olmak üzere katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Depreme dayanıklı yapı stokları oluşturmalı”

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, ülkemizin bilime ve teknolojiye önem vererek, gereken dersleri alarak kentlerimizi depreme karşı dirençli hale getirmeyi bir an önce sağlaması gerektiğini söyledi. Gaziantep’in bu anlamda öncü olduğunu kaydeden Güçyetmez, “Deprem felaketinin ardından yaralarımızı hep birlikte sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Her alanda başarılı olan bir kente sahibiz. Tüm kurumlarımızla dayanışma içerisinde kentimizi yeniden yapılandırmalı, mevcut yapı stoklarımızı güçlendirmeli, yeni ve depreme dayanıklı yapı stokları oluşturmalı, şehrimizin afetlere hazırlıklı olması noktasında çalışmalarımızı artırmak zorundayız. BUILDEAST Fuarımızı inşaat sektörünün yeni teknolojilerle buluşması ve sektörün yeniden ayağa kalkması noktasında çok önemsiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinin kullandı.

“Uluslararası etkinliğimizi daha da artıracağız”

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya ise şunları kaydetti: “Yaşadığımız çok dramatik tablolara yeniden şahit olmamak ve geride kalan kötü izlerin tamamen silinmesi adına, yaşlı ve riskli yapı stoğunun bir an önce bilimsel ve teknik temellere bağlı kalınarak yenilenmesi gerekmektedir. BUILDEAST Fuarı bu çerçevede çok önemli ve değerli bir misyon üstlenmektedir. Fuarımızda beton ve zemin ürünleri, yapı kimyasalları, duvar kağıtları, çadır ve konteyner ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürünler ve hizmetler sergilenecektir. Gaziantep’ten ve çevre illerden gelecek sektörel ilgililer 4 gün süresince fuarımızı ziyaret etme ve sunumlara katılma imkanına sahip olacaklardır. Akort Fuarcılık olarak organize etmekte olduğumuz fuarların katılım ve başarı grafiğindeki yükselişin devamı için ulusal ve uluslararası etkinliğimizi daha da artıracağız. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, katılan herkese teşekkür ediyorum.”

Üretici firmalara, meslek odalarına, üniversitelerin mimarlık, mühendislik bölümlerine, sivil toplum örgütlerine, kamu kuruluşlarına ve sektör yayınlarına ev sahipliği yaparak etkinlik programları ile yapı dünyasına ışık tutan fuarda iş makineleri, yapı kimyasalları, yapı malzemeleri, prefabrik & konteyner, duvar paneli, mobilya ve dekorasyon ürünleri, peyzaj, izolasyon, asma tavan, duvar kağıdı, pergole – tente sistemleri ve bahçe mobilyalarından oluşan ürün grupları sergileniyor.

8 Ekim’de son bulacak olan fuar, saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.