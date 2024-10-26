BUMİAD “8. Cumhuriyet Ödülleri” sahiplerini buldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği’nin (BUMİAD) geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet Ödüllerinin 8.si düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Törende Türk Tarihçi, Akademisyen, Yazar, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile emekli tuğgeneral, yazar ve tarihçi Dr. Naim Babüroğlu’na BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu’na (BUSADER) BUMİAD Eğitim Ödülü, Öğretmen Ayşe Şahin’e de BUMİAD Özel Ödülü verildi.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, “Bu ödülleri cumhuriyet ve Atatürk Türkiye’sine bağlı, muasır olmanın bu yolla mümkün olacağına inanan, bölünmez Türkiye Cumhuriyeti’ne pozitif bilim ışığında büyük katkılar koyan ve bu uğurda hiçbir şeyden yılmadan Atatürk Cumhuriyeti’ni yücelten kişi ve kurumlarla birlikte olduğumuzu, onlar gibi düşünüp onlar gibi çalıştığımızı göstermek için veriyoruz” diye konuştu.

“Türkiye bir uyanış içindedir”

BUMİAD’ın düzenlediği programda cumhuriyetin aydınlık yüzleriyle Bursa’da bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Cumhuriyetin kökleri şanlı ve güçlü bir tarihe dayanır. Cumhuriyeti kuran da işte bu mayadır. Tarihsiz kesintisiz ilerleyen bir süreçtir. Osmanlı’nın Cumhuriyet’e dönüşümü de aynı şekilde olmuştur. O, Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin Cumhuriyetidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü durumuna da değinen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bugünlerde bir duraklama olabilir, bu mühim değil. Bunlar artçıdır, çünkü bu memleketin gelişme potansiyeli yüksektir. Bunun böyle olduğunu bilmek lazım. Türkiye bir uyanış içindedir. Memleketimizi, vatanımızı sevelim cumhuriyetimize sahip çıkalım” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin yetiştirdiği, Atatürk ilke ve inkılaplarının değerini bilen birisi olmak için hayatını adadığını ifade eden Dr. Naim Babüroğlu da “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Ödül töreninden sonra tüm salon şarkılara ve marşlara eşlik ederek, geleneksel hale getirilen kutlama pastası kesildi.