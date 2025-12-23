BUMİAD, Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri yerel yönetimlerle paylaşıyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, dernek olarak pozitif bilimlerin rehberliğinde “daha yaşanabilir bir Bursa” hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. BUMİAD’ın kente yönelik katkısını artırmak ve daha etkin bir yapıya kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir organizasyon modeline geçtiklerini belirten Gümüş, bu doğrultuda sekiz ayrı çalışma grubunun oluşturulduğunu açıkladı. Çalışma gruplarının; Çevre ve Şehircilik, Tarım, Hayvancılık ve Gıda, BUMİAD Tanıtım ve Sosyal Etkinlikler, Eğitim ve Gelişim, Sanayi ve Teknoloji, Yerel Yönetimler ve Acil Eylem başlıkları altında faaliyet yürüttüğünü ifade eden Gümüş, her grubun kendi uzmanlık alanında Bursa’nın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirdiğini vurguladı.

Kentin kronikleşmiş sorunlarını yerel yönetimlerle birlikte ele aldıklarını dile getiren Mustafa Gümüş, “Bursa’nın çevre, enerji, atık yönetimi ve afet planlaması gibi alanlarda acil çözüme ihtiyaç duyan başlıkları var. Biz bu sorunları masa başında tartışmakla yetinmiyor, uygulanabilir ve ölçülebilir projeler ortaya koymaya çalışıyoruz” dedi. BUMİAD’ın birçok kurum ve paydaşla iş birliği içinde çalıştığını belirten Gümüş, “Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin organik atıkların toplanarak gübreye dönüştürülmesi, sokak hayvanları için mama üretimi, tarımsal atıklardan enerji elde edilmesi gibi projelerimiz bulunuyor. Hâlihazırda belediye sınırları içinde dağınık şekilde yürütülen bu faaliyetleri, merkezi, verimli ve sürdürülebilir bir sisteme kavuşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Afetlere hazırlık konusunun da BUMİAD’ın öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını vurgulayan Gümüş, “Afet toplanma alanları, su yönetimi, deprem sonrası lojistik ve koordinasyon gibi konularda da teknik altyapısı güçlü projeler hazırladık. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca çevreyle sınırlı bir kavram değil; üretimden enerjiye, şehir planlamasından sosyal yapıya kadar birçok başlığı kapsayan bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor” diye konuştu. Mustafa Gümüş, mühendis ve mimar kimliğinin getirdiği sorumlulukla, Bursa’nın geleceğine yönelik bilimsel verilerle desteklenen projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.