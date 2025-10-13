BUMİAD, Cumhuriyet Ödülleri sahipleri belli oldu

  1. Ekonomim
Bursa Mühendis ve Mimarlar İş İnsanları Derneği'nin (BUMİAD) bu yıl gerçekleştireceği Cumhuriyet Ödülleri töreninde ödül verilecek isimler açıklandı.

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Mühendis ve Mimarlar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile bu yıl gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Ödülleri töreninde ödül verilecek isimleri açıkladı. Mustafa Gümüş, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yılının coşkusuyla Podyum Davet’te gerçekleştirilecek olan ödül töreninde bu yıl gazeteci yazar Yılmaz Özdil, AKUT Vakfı Kurucu Başkanı, ünlü dağcı Nasuh Mahruki, Bursalı hayırsever İbrahim Orhan ve eşi Necla Orhan çiftine ödül takdim edileceğini açıkladı. BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, ödül törenlerinin düzenlenmeye başladığı 8 yıldan bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olarak Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan, yaşatan kurum ve kuruluşlara ödül verdiklerini söyledi.

