BUMİAD, Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini açıkladı

EKONOMİ (BURSA) - Mustafa Gümüş, 22 Ekim 2026 Perşembe günü, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yılının coşkusuyla Podyum Davet’te gerçekleştirilecek olan ödül töreninde bu yıl, Sürdürülebilir Tarım Politikaları Uzmanı, Feyz Çiftliği Kurucusu Sencer Solakoğlu’na, Haber Spikeri, Sunucu ve Gazeteci Özge Ece Üner’e, Bağımsız Dijital Haber Kanalı Onlar TV’den Gazeteci, Programcı Şule Aydın’a, Gazeteci Yazar Murat Ağırel’e, Araştırmacı Gazeteci, Roman ve Öykü Yazarı Timur Soykan’a, Makine Mühendisi, Gazeteci ve Yazar Barış Terkoğlu’na ve Gazeteci, Yazar Barış Pehlivan’a Cumhuriyet Ödülü, Eğitime Katkı ödülünün ise Endüstri Mühendisi, İnovasyon Yönetimi Danışmanı, Müjgan Çetin Okulları'nın kurucusu Müjgan Çetin’e takdim edileceğini söyledi.

BUMİAD’ın 2009 yılında mühendis ve mimarlardan oluşan, bilimi rehber edinen 30 kişi tarafından, Kurucu Başkan İlker Özaslan’ın öncülüğünde kurulduğunu hatırlatan Mustafa Gümüş, “Kuruluşumuzdan bu yana, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünü ilke edinerek, Atatürk devrimleri ve cumhuriyet değerleri doğrultusunda çağdaş Türkiye idealine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla, 2017 yılından beri sürdürdüğümüz Cumhuriyet ödülleri ile Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, cumhuriyetimize gönülden bağlı kişi ve kurumları ödüllendiriyoruz” dedi.