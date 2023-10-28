BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Cumhuriyet Ödüller”i gerçekleştirilen 100. Yılı Balosunda sahiplerine takdim edildi. Gecede konuşan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, “Biz BUMİAD üyeleri, pozitif bilim insanları olarak, her zaman bilimin, eğitimin, zekanın yanında, cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerin öncüsü, çağdaş Türkiye’nin yönünü belirleyen ve yolunu açan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

Programda Cumhuriyet Belgeseli’nin yayınlanmasından sonra Cumhuriyet Ödülleri’nin takdimi gerçekleştirildi. Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın ödülünü BUMİAD Danışma Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş’a verirken, Filenin Sultanları’na ödülünü de BUMİAD’ın geçmiş dönem Başkanı Mehmet Orhan Efe, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz’a verdi. Prof. Dr. Celal Şengör’ün ödülünü ise BUMİAD’ın kurucu başkanı İlker Özaslan ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş birlikte verdiler.

Ödülünün takdiminin ardından kısa bir konuşma yaparak, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih ve bilime verdiği önem hakkında görüşlerini anlatan Prof. Dr. Celal Şengör, “Cumhuriyet medeni bir insan olma projesidir. Ancak hür insan medeni insan olur. Onun için Atatürk hepimizi kulluktan kurtarmış, medeni birer insan olmamızı sağlamıştır” dedi.