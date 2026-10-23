BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu

EKONOMİ / BURSA

Bursa Mimar ve Mühendis İş İnsanları Derneği (BUMİAD), Cumhuriyet’in 103. yılının kutlandığı bugünlerde Cumhuriyete değer katan isimleri ödüllendirdi. Nilüfer Podyum Davet’te gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu yoğun bir katılımla gerçekleşirken, bu yılki BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri sahiplerine verildi. BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını belirterek, halkın egemenliği, özgürlükler, eşitlik ve bağımsız yargının Cumhuriyet’in temel unsurları arasında bulunduğunu ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı olduklarını dile getiren Gümüş, Cumhuriyet’in temel ilkelerinden uzaklaşıldığını savundu. Devletin üretimdeki rolünün azalması, eğitim ve sağlık alanlarındaki politikalar ile yargı bağımsızlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümüş, bu durumun toplumun refahını ve adalet duygusunu etkilediğini söyledi. Cumhuriyet’in yeniden güçlenmesinin önemini vurgulayan Gümüş, konuşmasını “Bu ülkenin mayası Atatürk’tür, insanları vatandaş yapan Cumhuriyet’tir” sözleriyle sürdürdü. Gümüş, Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlılıkla Türkiye’nin yeniden refaha, huzura, adalete ve güvene kavuşacağına inandığını belirterek, “Yaşasın Cumhuriyet, ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

“Ödüller sahiplerini buldu”

Cumhuriyet Ödülleri kapsamında farklı alanlarda çalışmalarıyla öne çıkan isimler ödüle layık görüldü. “Eğitime Katkı Ödülü” Endüstri Mühendisi, İnovasyon Yönetimi Danışmanı, Akademisyen Müjgan Çetin’e, “Cumhuriyet Ödülü” Sürdürülebilir Tarım Politikaları Uzmanı, Feyz Çiftliği Kurucusu Sencer Solakoğlu’na, “Cumhuriyet Ödülü” Onlar TV ekibi adına Nasuh Mahruki’ye, “Onur Ödülü” de Gazeteci, Yazar, Belgesel Yönetmeni ve Yapımcı Nebil Özgentürk’e verildi. Gecenin “Özel Ödülü” ise BUMİAD’ın Kurucu Başkanı İlker Özaslan ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş tarafından, 10. yılına ulaşan BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri geleneğini başlatan geçmiş dönem başkanlarından M. Orhan Efe’ye verildi. Ödüle layık görülen gazeteci ve yazarlar Özge Ece Üner, Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan törene katılamadı. Ece Üner, törene gönderdiği ses kaydıyla katılımcılara seslenirken, adli süreci devam eden Murat Ağırel de programda yer alamadı. Ödüller, gazeteciler adına Nasuh Mahruki tarafından teslim alındı.