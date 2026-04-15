BUMİAD, genç mühendisleri iş hayatına hazırlıyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezun mühendisler ile iş yaşamına yeni başlayan mühendislere yönelik planlanan ‘İmalat Yönetimi’ seminerleri, deneyimli BUMİAD üyelerinin konuşmacı olarak katkılarıyla başladı. Program kapsamında genç mühendisler ve mühendis adaylarının, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri ve sanayi ile daha güçlü bağ kurmaları amaçlanıyor. Eğitimler, yönetim sistemleri, imalat yönetimi ve sürdürülebilirlik olmak üzere üç ana başlıkta planlanırken, ilk etapta ‘İmalat Yönetimi’ modülü ile başlandı. İmalat Yönetimi eğitimlerinde, teknik resim okuma, ölçü aletleri kullanımı, geometrik tolerans, imalat teknikleri ve makineleri gibi temel konuların yanı sıra kalite ve üretim süreçlerine yönelik başlıklar da ele alınacak. Ayrıca kimyasallarla güvenli çalışma konularına da değinilecek.

“Genç mühendislerin mesleki donanımlarına katkı”

11 Nisan’da başlayan ve 13 hafta sürecek eğitimler BUMİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Eğitim programının ilk dersini BUMİAD Yönetim Kurulu üyesi Ali Gümüş verdi. İlk ders öncesi kursiyerlere hitaben bir konuşma yapan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, genç mühendislerin sektöre daha donanımlı katılımını önemsediklerini vurguladı. Mesleki bilgi birikimlerini genç meslektaşlarına aktarmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Gümüş, BUMİAD ve paydaş sanayi kuruluşları olarak gençlerin istihdamına katkı sağlayacak köprü oluşturmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Ücretsiz olarak sunulacak eğitim programı sonunda, şartları yerine getiren iştirakçiler için Katılım Belgesi töreni düzenlenecek.