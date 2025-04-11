BUMİAD’ın çalıştayında Bursa’nın 2050 vizyonu konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - BUMİAD tarafından Bursa’yı geleceğe taşıyacak projelerin sunumlarının yapıldığı çalıştayda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kent Vizyonu, Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikaları” konulu bir konuşma yaptı. NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda yapılan programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Nazlı Yazgan, BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle’nin yanı sıra iş dünyası ve STK’ların temsilcileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu imar planı ile 2050 vizyonunun oldukça önemli olduğuna dikkat çeken BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey oldukça sistemli, şehrimizi geleceğe taşıyacak bir planı ortaya koydu. Bizler de BUMİAD olarak teknik açıdan her konuda bu plana destek olmak istiyoruz. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiği bilinciyle üzerimize düşen ne varsa sorumluluktan kaçmayacağımızı bildirmek istiyorum” diye konuştu.

“Şehrimizi ayağa kaldıracağız”

Bursa’yı yeniden ayağa kaldırmak için oluşturdukları 2050 Çevre Düzeni Planı’nın zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de “Özellikle 1960’lı yıllardan sonra oluşan çarpık yapılaşmayla birlikte beraberinde gelen düzensizlik maalesef şehrimizi her yönden olumsuz etkiledi. Bu duruma son vermek zorundayız. Tüm planlarımızı şehrimizi yeniden yaşanabilir duruma getirmek için hazırlıyoruz” şeklinde konuştu. Yönetim olarak “Yeniden Yeşil Bursa” hedefini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Bu hedefi gerçekleştirirken şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket etmek istiyoruz. Ortak akılla hareket ederek Bursa’mızı yeniden ayağa kaldırmak için başta BUMİAD gibi bilimsel değerlere önem veren kuruluşlarımız, yerel yöneticilerimiz, akademik odalarımız ve vatandaşlarımızla beraber atacağımız adımlara karar vermek istiyoruz” dedi.



Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın konumu itibarıyla özel bir yerde olduğunu söyleyerek, bu durumu avantaja çevirmenin artık zamanının geldiğini söyledi. Bursa’nın doğası, turizm potansiyeli, tarım alanları ve sanayi gücüyle hak ettiği yerde olmadığını hatırlatan Başkan Bozbey, ortaya koydukları 2050 Çevre Düzeni Planı ile tüm dinamikleri harekete geçireceklerini ve şehri geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda; Mustafa Dayanıklı tarafından “Toplumsal Bilim Teknoloji Merkezi”, Fulya Akfidan Sevim tarafından “Yeniden Yeşil Bursa”, Aydemir Ersoy tarafından “Yağmur Suyu Hasadı”, Filiz Güzel Şen tarafından “Bumiad Deprem Bildirisi”, Yaşar Poyraz tarafından “Kentsel Dönüşüm- Ulaşım” ve Ferdi Tercanlıoğlu tarafından “Yenişehir Havalimanı” sunumları yapıldı.