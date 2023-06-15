BUMKAD, tüm kadınlara ilham verecek

EKONOMİ/BURSA

Her yıl 23 Haziran tarihinde UNESCO’nun himayesinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü öncesinde basın toplantısı düzenleyen Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) yönetimi, gerçekleştirecekleri konferans ile ilgili açıklamalarda bulundu. BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, “BUMKAD bugün 87 üyesi, 8 kurumsal üyesi ve 3 fahri üyesiyle, Türkiye’nin potansiyel lider kadınlarını yetiştirmek, kendini gerçekleştirme yolculuğunda hayatlarına dokunmak hedefiyle yoluna devam etmektedir.

Türkiye’nin tek kadın mühendis derneği olarak sosyal sorumluluk değil, toplumsal zorunluluk olarak gördüğümüz gönüllü çalışmalarımızda tüm projelerimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteleyecek temelde oluşturulması öncelikli konumuzdur. Turkishwin Milyon Kadına Mentör hareketinin bir paydaşıyız. Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın Bakanlık ve UNESCO tarafından destekli UPSHIFT programında mentörlük desteği veriyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın STEM alanına yönlendirilmesi konusunda okullarımızda Geleceğin Meslekleri seminerlerini gönüllü olarak veriyoruz” dedi.

“Konferans tüm gün sürecek”

Kadın mühendislere farkındalık yaratmak, günün anlam ve öneminin herkes tarafından bilinmesi sağlamak amacı ile Türkiye’de bir ilk ve tek olan bir konferans gerçekleştireceklerini hatırlatan Öztürk, “2022 yılında “Güçlü Kadın Güçlü Gelecek” teması ile yapmaya başladığımız konferansımız 2023 yılında tam gün olarak gerçekleşecek. Bu yıl “Sürdürülebilir 100 Yıl İçin Mühendislikte Kadın” teması ile gerçekleşecek konferans 5 ana oturumdan oluşacak.

Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye için neler yapmalıyız, kadın mühendislerin yetkinlikleri neler olmalı, teknoloji alanında kadın mühendisler nasıl yükselir, geleceğin yetkinlikleri nelerdir konularının konuşulacağı konferansımız, tüm kadınlara ilham verecek iki önemli konuğumuzun katılacağı İlham Veren Kadınlar paneli ile son bulacak. Konferans katılımcılarımız, Bursa sanayisine yön veren ana sanayi, tedarikçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz sivil toplum kuruluşları, proje paydaşlarımız, lise ve ortaokul öğrencilerimiz olarak çeşitliliği yüksek katılımcı profilimizden oluşacak” dedi.