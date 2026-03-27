Burbella Glutensiz, bu yıl ihracata başlamayı hedefliyor

Denizli’de glütensiz gıda üretimi alanında faaliyet gösteren Burbella Glutensiz’in kurucusu gıda yüksek mühendisi Burcu Akgün Karadayı, bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladıkları üretimi bugün Türkiye genelinde on binlerce müşteriye ulaştırdıklarını belirtti. Karadayı, bu yıl ihracata başlamayı hedeflediklerini anlattı.

Yerel medyada yaptıkları duyuru ile glütensiz ürünlere yönelik talepleri topladıklarını belirten Karadayı, “Ürünlerimiz çok beğenilince haftada bir yaptığımız üretimi ve ürün çeşitliliğini artırdık. 2018’de Burbella markamızı tescil ettirdik. Son 3 yıldır bin m2 kapalı alana sahip tesisimizde üretim yapıyoruz. Türkiye’nin her yerine hizmet veriyoruz. Çeşitli e-ticaret sitelerinde de yer alıyoruz. Zincir marketlerde de ürünlerimiz bulunuyor” dedi.

2026 yılı için en önemli hedeflerinden birinin markalarını yurt dışına taşımak ve farklı pazarlara ulaştırmak olduğunu dile getiren Karadayı, “Üretim kapasitemizi ve ürün çeşitliliğimizi artırarak uluslararası pazarda da yer almayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Ürünlerin raf ömrüne ilişkin bilgi veren Karadayı, “Zincir marketlerde ürünlerimiz donuk olarak bulunuyor ve dondurucuda 1 yıl raf ömrüne sahip. E-ticaret üzerinden gönderdiğimiz ürünleri ise günlük üretip kargoluyoruz. Tüketicilerimiz ürünleri dondurucuda muhafaza edebiliyor. Ürünlerimizin hiçbirinde koruyucu katkı maddesi bulunmuyor” dedi.

“Çalışanlarımızın tamamı kadın”

Tesislerinde çalışan 20 personelin tamamının kadın olduğunu söyleyen Karadayı, “Yeni yatırımlarımızla birlikte kadın istihdamını daha da artırmayı hedefliyoruz. Burbella Glutensiz olarak kadın istihdamını ve sağlıklı yaşamı desteklemenin yanı sıra yenilenebilir yeşil enerji kullanımımızla da fark yarattığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Üretim kapasitelerine ilişkin bilgi veren Karadayı, “Saate 8 bin adet ekmek üretme kapasitemiz var. Ekmek ve ekmek çeşitlerinin yanı sıra simit, poğaça, börek, mantı, yufka, tatlı ve pasta gibi yaklaşık 180 çeşit ürün portföyüne sahibiz. Glütensiz ürünlerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markalardan biriyiz. Ayrıca ürünlerimizin lezzeti glütenli ürünleri aratmadığı için tüketici memnuniyetimiz oldukça yüksek” dedi.