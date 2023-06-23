Burkay: “Bursa Business School iş dünyasına yeni ufuklar kazandıracak”

EKONOMİ/BURSA

BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2023 yılının ilk yarısında küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını söyledi. Bu konjonktürde Türkiye’nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek 11 çeyreklik kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Burkay, “Avrupa’da ekonomik durgunluğun yaşandığı, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel etkilerini artırdığı, dünyanın ekonomideki belirsizliklerle yön bulmaya çalıştığı bir dönemde bu performansı oldukça değerli buluyoruz” dedi. Enflasyonla etkin mücadele ve alım gücünü kalıcı olarak yükseltecek politikalarla birlikte çalışanların refahının ve iş gücü verimliliklerinin artacağını ifade eden Burkay, “Bununla birlikte firmalarımızın artan maliyetleri karşısında üretim, istihdam ve ihracat performansını yükseltecek, rekabetçiliklerini koruyacak ilave destekler de sağlanmalı. Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlarımızı koruyacak şekilde artırılması, firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması da yine beklentilerimiz arasında. Artık bütün enerjimizle yapısal reformlara, katma değerli üretime ve ihracata odaklanmalıyız” diye konuştu.

“Turizmdeki atılımın sembollerinden olacak”

Tarihe iz bırakacak makro projelerden birisinin Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Projesi olduğunu söyleyen Başkan Burkay, mimarı Anıtkabir’in mimarı Emin Onat ile Türkiye’nin ilk kadın mimar ve profesörlerinden Leman Tomsu olan Kirazlıyayla’daki tarihi sanatoryum binasını yeniden kültür ve turizm hayatına kazandırmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kiralandığını hatırlattı. Uludağ’daki kültür varlığını, günümüz şartlarına uygun hale getirecek müdahalelerle yaşatmayı bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini ifade eden Burkay, “Burayı gelecek nesillere aktarmak, yeni bir fonksiyonla kentimiz ve ülkemizin hizmetine sunabilmek için sorumluluk üstlendik. Avrupa’nın sayılı tesisleri arasında yer alan projemiz, Bursa’mızın ve ülkemizin turizm sektöründeki büyük atılımının da sembollerinden biri olacak. Konaklama hizmetlerinin Accor Grubun ‘Swissotel Uludağ’ markasıyla sağlanacağı projenin eğitim programları ise Odamızın koordinasyonunda ‘Bursa Business School’ çatısı altında yürütülecek. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelecek iş dünyası temsilcilerine en güzel hizmeti verecek merkezimizi, Fransa’daki INSEAD ve İngiltere’deki Wilton Park’tan ilham alarak kurguladık. Bu merkezi TOBB başta olmak üzere Türkiye’deki tüm oda ve borsaların üyeleri için üst düzey eğitimlerin verildiği, şirket toplantıları ile eğitimlerinin, kongrelerin ve yerli-yabancı doruk toplantılarının düzenlendiği; iş dünyası için referans eğitim merkezi niteliği taşıyacak uluslararası bir kuruma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sektörel çalıştayların da düzenleneceği Bursa Business School, üyelerimize ve firmalarımıza yeni ufuklar kazandıracak ve büyümelerine rehberlik edecek bir eğitim merkezi olacak” dedi.

Merkezdeki ilk etkinliği Eylül ayında gerçekleştireceklerini ifade eden Burkay, “Gökmen Uzay Havacılık Eğitim merkezimiz ve Uzay Kâşifleri Derneği işbirliğinde, çalışmalarıyla adını duyurmuş 60’a yakın astronot ve kozmonotun katılımıyla düzenlenecek uluslararası kongreye ev sahipliği yapacağız. Uludağ’ın dört mevsim turizm sektöründeki zenginlikten hak ettiği payı alabilmesi adına sektörümüzü desteklemeyi de kesintisiz şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.