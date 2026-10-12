Bursa, 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na hazır

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa, tarım ve hayvancılık sektörünün yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya getirecek büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 14-17 Ekim 2026 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu yıl 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen organizasyon, tarım sektöründeki yenilikçi teknolojileri üreticilerle buluştururken uluslararası ticaret bağlantılarının geliştirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden çiftçilerin katılımının beklendiği fuarda, uluslararası alıcı heyetleri, tarımsal üretime yönelik paneller ve modifiye traktör yarışması gibi etkinlikler öne çıkacak.

“Bursa'da 250 bini aşkın ziyaretçi hedefi”

Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl geniş katılımlı bir organizasyonla sektör temsilcilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde dört gün boyunca devam edecek etkinlikte, 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor. Fuarın temel amaçları arasında çiftçilerin tarım ve hayvancılık alanındaki yeni teknolojilerle tanışması, üreticilerin farklı pazarlarla bağlantı kurması ve sektördeki yeniliklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması bulunuyor. Organizasyon, yalnızca tarımsal teknolojilerin tanıtıldığı bir etkinlik olmanın ötesinde, üreticiler ile uluslararası ticaret temsilcilerini aynı platformda buluşturmayı amaçlıyor. Bu yıl büyütülen ulaşım planlaması kapsamında Türkiye'nin 40 farklı şehrinden 460 otobüsle çiftçilerin Bursa'ya taşınması öngörülüyor.

“Bursa uluslararası alıcı ağırlanacak”

Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın dikkat çeken başlıklarından biri de uluslararası ticaret bağlantıları olacak. Organizasyon kapsamında 1.200 uluslararası alıcının Bursa’da ağırlanması planlanıyor. Yurt dışından gelecek alım heyetlerinin katılımıyla tarım ve hayvancılık sektöründeki üreticiler ile uluslararası pazar temsilcilerinin buluşturulması amaçlanıyor. Fuarın uluslararası katılımında bu yıl Gana Cumhuriyeti özel bir yere sahip olacak. Gana, AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na “Konuk Ülke” statüsüyle katılacak. Gana Tarım Bakan Yardımcısı Hon. John Dumelo ve beraberindeki resmi heyetin organizasyonda yer alması bekleniyor. Heyetin katılımıyla Türkiye ile Afrika arasındaki tarımsal iş birliklerinin geliştirilmesi ve iki taraf arasında yeni ticari bağlantıların kurulması hedefleniyor.