Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer fuarı kapılarını açtı

ALİ ŞAHİN/BURSA



Doğal taş sektörünün heyecanla beklediği ve yüzlerce yeni renkte 2 binden fazla blok mermerin sergileneceği Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın açılışı TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. 26 kasım tarihine kadar açık kalacak ve emsali olmayan blok mermerlerin sergilendiği sektörün en ağır fuarı 2 yıllık aranın ardından yeniden kapılarını açtı. Törenin açılış konuşmasını yapan TÜYAP Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü pandemi dönüşünde talebin beklendiğinden fazla olduğunu belirtirken "Salonlarımız doldu. 50 bin metrekare sergileme alanında 200 firma yer alıyor” dedi.

“10 milyon dolarlık ticaret dönecek”

İlk kez 2015 yılında kapılarını açan Bursa Blok Mermer Fuarı’nın, sürekli yukarı yönlü ivme gösterdiğini belirten MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, "Bu fuarın dünyada başka bir alternatifi bulunmuyor. Bizim hedefimiz 5 yıl içinde bu fuarı bir dünya markası haline getirmek. Şunu da belirtmek lazım. Burası İzmir fuarına karşı bir alternatif değildir. Burası blok mermer fuarı. Öyleydi ve öyle kalacak. Burada 50 bin ton ürün var ve piyasa değeri 10 milyon dolarlık bir ticaret dönecek" diye konuştu. Maden konusunda iyi örneklerin Türkiye’de başladığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise “Sektör 200 milyon dolarlardan 2.5 milyar dolar piyasaya geldi. Kamuoyunda hep beraber bu kötü algının üstesinden geleceğiz. Bugün en çok heyecanlandıran olay, sektörün birlik ve beraberliği. Sektör bir yandan da dünya markası oluşturuyor. 5 yıl içinde dünyada söz sahibi olmuş iki markamız oluşacağının sözü verildi. Ayrıca alım heyetleri konusunda da sektörün destekçisi olacağız” dedi.