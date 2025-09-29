Bursa, Avrupa’nın tarihi termal şehirlerini ağırlayacak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın da üyesi olduğu Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı (EHTTA) Genel Kurul Toplantısı, İtalya’nın Montegrotto Terme kentinde gerçekleştirildi. 12 ülkeden 50 belediye başkanı ve şehir yöneticisinin katıldığı toplantıda 2026 yılı faaliyet planı, bütçe tahminleri ve termal şehirlerin dünya genelinde tanıtımına yönelik yeni stratejiler ele alındı. Toplantıya Bursa’yı temsilen, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katıldı. Toplantıda, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz; Bursa’nın 2000 yılı aşkın tarihi, güçlü sağlık turizmi altyapısı, kaplıca kültürü, doğal, tarihi ve gastronomik değerlerini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Öte yandan, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz’ın talep ve girişimleri doğrultusunda, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’nın 2027 sonbahar dönemi genel kurul toplantısının Bursa’da yapılması kararlaştırıldı. Avrupa genelinden 18 ülkeden 54 üye şehrin katılımıyla düzenlenecek program kapsamında teknik inceleme gezileri, belediye başkanları oturumları ve turizm komisyonu toplantıları ile birlikte Bursa’nın termal merkezlerinde verilen hizmetler dünyaya tanıtılacak.

Oktay Yılmaz, “2000 yılı aşkın tarihi, eşsiz kültürel mirası, güçlü sağlık turizmi altyapısı ve kaplıca geleneği ile Bursa, bugün yalnızca ülkemizin değil, Avrupa’nın da en önemli termal şehirleri arasında yer almaktadır. Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’na 2025 yılı itibariyle üye olan Bursa’nın, kısa sürede bu yapının güçlü bir paydaşı haline gelmesi bizler için gurur kaynağıdır. Bu karar, Bursa’nın uluslararası alandaki tanıtımı ve sağlık turizmi vizyonu açısından önemli bir artıdır” dedi.