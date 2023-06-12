Bursa bıçağı yeniden marka olacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Geçmişi kültürel bir mirasa dayanan ve şehirde önemli bir değer olarak kabul edilen ‘Bursa Bıçağı’nın marka değerinin yükseltilmesi ve yeniden güçlü bir ekonomik değer halini alması için çalışmalar başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek olan Bursa Bıçak Festivali de bu kapsamda sektörün önemli temsilcilerini ağırlayacak. Bursa’da festival havasında aslında önemli bir fuar düzenleyeceklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa bıçağının bir hikayesi var. Şehrin bu değerini gelecek nesillere aktarmak kadar onun ekonomik değerini de ön plana çıkarmamız gerekli. Bursa Bıçağının ekonomik bir değere dönüşmesi için kentteki bütün paydaşlarla gereken adımları atacağız. Avrupa’da bıçak sektörünün önemli organizasyonların inceledik. Biz de Bursa’da bıçak sektörünü bir festival çatısı altında buluşturacağız. Bu yıl 16-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 100’den fazla katılımcı firmamız ile birlikte 15 farklı atölye çalışması yapılacak” ifadelerini kullandı.

Bursa’da Türkiye’nin ilk bıçak festivaline imza atacaklarına vurgu yapan Başkan Aktaş, “Bu festival bizler için önemli bir başlangıç olacak. Birçok sürprizler gerçekleştireceğiz ama asıl mesele bizim olan bir ürünün yeniden katma değer kazanmasını ve ihracat payının artmasını sağlamak. ‘Bursa Bıçağı’na sahip çıkarsak üzerindeki ihracat potansiyelini daha doğru kullanabiliriz. Sektörün dünya piyasasından aldığı payı artırmayı başarırız. Bıçak sektörünün daha görünür olması lazım ve bu yönde çalışmalıyız. Bizim sadece birbirimizi değil dünyayı da görmemiz gerekli. Bunu başarırsak ekonomiye değer katan ürünlerimiz olur” dedi.

“Elimizdeki değeri yeniden ortaya çıkaracağız”

Bursa’daki bıçak üretimi konusunda 5. kuşak olarak halen sektörde yer aldıklarını belirten Pirge CEO’su Ömer Pirge ise “Elimizdeki sektörü bir sonraki kuşağa da bırakabilmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız. Bu işin geçmişi kültür ise geleceği de teknoloji. Bursa bıçağı ile önemli bir ekonomik değer elde edebiliriz. Almanya, Fransa ve İspanya’da örneklerini gördük. Dünya Bıçakçılar Birliği’ne Türkiye’nin üyeliği şu anda konuşuluyorken aslında bu işte de ne kadar iyi olduğumuzu gösterebiliriz. Bu festivalle birlikte aslında herkes bir sorumluluk paylaşıyor olacak. İthalat yoğun bir sektördeyiz. Küçük bir endüstriyiz ama sadece ithalatı azaltacak bir çalışmayla bile ekonomiye önemli bir katkı sunabiliriz. Bu festival elimizdeki değeri yeniden ortaya çıkarma süreci olacak” diye konuştu.