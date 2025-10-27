Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kalitesi tescillendi

EKONOMİ (BURSA) - Kalite Yönetim Sistemi (ISO-9001), Çevre Yönetim Sistemi (ISO-14001), Enerji Yönetim Sistemi (ISO-50001), Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO-45001) belgelerine sahip olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, TSE yetkilileri tarafından yapılan dış tetkik sürecini başarıyla tamamladı. Tetkikler sonucunda belirlenen iyi uygulama örneklerinin kurumsal sürece dahil edilmesi, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik ise düzeltici faaliyetlerin planlanması hedefleniyor. Çalışmalarla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet kalitesinin geliştirilmesi, şeffaf ve denetlenebilir yönetim anlayışının sürdürülmesi hedefleniyor. Denetim süreci kapanış toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve TSE denetçileri katıldı.

“Kurumsal mükemmeliyet anlayışını yerleştirmeyi hedefliyoruz”

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, yapılan değerlendirmelerin kurumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirtti. Kurumun kalite, çevre, enerji verimliliği, iş güvenliği ve vatandaş memnuniyeti konularındaki yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Bozbey, “Ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet üretim kapasitesini güçlendirmeyi, süreçlerde etkinliği artırarak kurumsal mükemmeliyet anlayışını yerleştirmeyi hedefliyoruz. Tespit edilen tavsiyeler ve uygunsuzluklara yönelik iyileştirme planlarını hızla devreye alacağız. Büyükşehir Belediyesi, 2003 yılında Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak başlattığı kurumsal yönetim yolculuğunu bugün 7 farklı ISO standartıyla sürdürüyor. Son dış tetkikler, kurumun hizmet kalitesini sürekli geliştirme kararlılığını ve şeffaf-denetlenebilir yönetim anlayışını pekiştirmiştir” diye konuştu.