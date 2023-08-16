Bursa Büyükşehir, dönüşüme odaklandı

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ekonomi Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek Bursa’nın gelecek vizyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kentsel dönüşümün zor bir süreç olduğuna vurgu yapan ve Bursa’da halihazırda devam eden çok sayıda proje olduğuna işaret eden Alinur Aktaş, “Taraflar isterse kentsel dönüşüm olur. Şehirde bu manada bir beklenti var. 1960 - 2000 yılları arasında hormonlu büyümüş bir şehir Bursa. Bu konuda kararlıyız. Dönüşümü biz yapalım, özel sektör yapsın, Burkent yapsın, TOKİ yapsın, kim olduğu önemli değil, değişim ve dönüşümü sağlayalım istiyoruz. Bursa’nın buna inanması lazım” dedi. Kentsel dönüşümün kanunlarla desteklenmesi gerektiğini belirten Aktaş, doğu ve batı aksında kurulu olan şehrin genişletilmesi gerektiğine de dikkati çekti. 2025 yılına kadar 70 bin konut üretileceğini kaydeden Alinur Aktaş, “Türlü baskılara rağmen hem yol hem imar alanları açmak zor. Ucuz arazi beklentisi var. Ancak Bursa’da Togg yatırımı, otomotiv endüstrisi başta olmak üzere sektörlerdeki hızlanma kent nüfusunu da etkiliyor. 2040 yılını içeren 1/100.000’lik planda öngörülen nüfus 4 milyon 50 bin. Bursa şu anda 3 milyon 430 bin. Bursa gibi bir şehirde sanayi aktivitesinin bu kadar arttığı, ova eylem planı çerçevesinde pek çok projenin reddedildiği bir ortamda ucuz arazi nasıl üreteceğiz?” diye konuştu.

“Katma değerli sanayi ile kenti büyütelim”

Kenti büyütme ve büyütmeme noktasında kent dinamikleriyle birlikte sağlıklı bir karara varılması, Bursa’ya yön verilmesi gerektiğine işaret eden Alinur Aktaş, “Tamamen sanayi alanlarıyla göçün önü açılırsa şehir büyür. Ancak bu ne kadar sürdürülebilir? Şehri daha stabil bırakarak, turizmi geliştirerek, tarımsal alanları koruyarak, sanayide daha katma değerli işler yaparak da şehri geliştirmek mümkün. Biz de bu dengelemeyi yapmaya çalışıyoruz. Bursa her yıl 50 bin kişi artıyor. Şehrin büyümesi odaklı bir yapılanmayı Bursa ne kadar hazmedebilir? Bu noktada sanayi karakterimizin ön plana çıkmasından ziyade şehrin akademik odaları, sanayi ve kamu kesimiyle bir karar vermesi gerekiyor” diye konuştu. Aktaş, Bursa’nın kongre ve fuar turizminden kültür, deniz ve dağ turizmine kadar pek çok konuda kaynakları olan şanslı bir il olduğuna da vurgu yaptı.