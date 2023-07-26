Bursa Büyükşehir, kenti yeniden imar edecek

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. İstanbul Caddesi ile Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir mesafe alınırken, 2 yıl içinde 10 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı İbrahim Eken kentsel dönüşüm proje alanlarını basın mensupları ile gezerek, konuyla ilgili sahada bilgi verdi.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşümün ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Kentsel dönüşüm mayınlı bir alan. Tarafların beklentileri yüksek. İdareyi zorlayan konular var, hukuki sıkıntılar var ve mali anlamda problemli konular var. 5,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıyım, ‘bize ne zaman kentsel dönüşüm gelecek’ lafını kuymaktan sıkıldım. Kentsel dönüşüm öyle seyyar satıcı gibi şehri gezmiyor. Taraflar isterse kentsel dönüşüm olur. Şehirde bu manada bir beklenti var. 1960 - 2000 yılları arasında hormonlu büyümüş, almış başını gitmiş bir şehirden bahsediyoruz. Gerçekten kararlıyız. Amacımız biz yapalım, özel sektör yapsın, Burkent yapsın, TOKİ yapsın, kim olduğu önemli değil, değişim ve dönüşümü sağlayalım istiyoruz” diye konuştu. Alinur Aktaş, kentsel dönüşümün kanunlarla desteklenmesi gerektiği vurgusunu yaparak, doğu ve batı aksında kurulu olan şehrin genişletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

Termal Kür Merkezi’ne yatırımcı aranıyor

Sıcaksu bölgesinin termal zenginliğini de en iyi şekilde değerlendirerek, yola cepheli 25 bin metrekare alanda Termal Kür Merkezi kazandıracaklarını belirten Aktaş, “Türkiye’nin en büyük termal kür merkezi olacak proje için 35-40 milyon dolarlık bir yatırım gerekiyor. Önemli bir yerel aktör ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Özel sektör marifetiyle yaptırılacak projede, kapalı-açık çok amaçlı termal havuzlar, aile hamamları, dinlenme alanları, günübirlik kullanıma açık termal tesis-kaplıca bulunacak. Ayrıca korunacak kültür varlığı niteliğindeki ‘batık hamam’ da yerinde restore edilecek” bilgisini verdi. Aynı bölgede yer alan kentsel dönüşüm projesinde de hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlandığına işaret eden Alinur Aktaş, toplam 52 bin metrekarelik alanda TOKİ tarafından yürütülen inşaat uygulaması bitiminde, üretilen konut ve dükkânların planlanan dönüşüm projelerinde rezerv olarak kullanılacağını, 690 adet konut ve 92 adet dükkân inşa edileceğini anlattı.

Tarihi dönüşümde sona gelindi

Alinur Aktaş, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili de bilgi verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, tarihi bölgeyi kuşatan 38 bina yıkılmış, etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi ile geçmişi 1549’a kadar uzanan Sağrıcı Sungur Mescidi gün yüzüne çıkarılmıştı. Tamamlanan Bakırcılar Meydanı, İpekhan Meydanı, Sağrıcı Sungur Mescidi ve peyzaj düzenlemeleri halkın hizmetine açılıp, otoparkla ilgili imalatlar devam ederken, daha görünür hale gelen tarihi hanların özgün kimliğine kavuşturulması çalışmalarına da Bakırcılar Çarşısı’ndan başlandı.

1050 Konutlar’da yıkım başladı

2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen ancak aradan geçen sürede dönüşümü sağlanamayan 1050 Konutlar’da da yıkım başladı. İmar planı değişikliği ile dönüşümün önünün açıldığı 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 420 dönümlük alanda 229 blokta 2 bin 290 hane bulunıyor.