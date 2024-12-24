Bursa Büyükşehir, ulaşımı yeni projelerle rahatlatacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Trafiğin rahatlatılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa’da toplu ulaşımı kullananlar için her ay yaklaşık 350 milyon lira destek veriyoruz. Bu payı her ay Burulaş’a aktarıp Bursalılara destek oluyoruz” dedi. Kentin güney ve kuzeyinde yolların açılmaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, Çalı ve Demirtaş arasında bir tramvay sistemi için fizibilite rapor çalışmalarının devam ettiğini, Bursaray için 24 adet hafif raylı sistem vagonu alım sürecini başlattıklarını duyurdu. Özel okulların ve sanayinin kentin belirli bir bölgesine yığılmasının trafiğin en büyük sorunu olduğunu ifade eden Bozbey, “Bundan böyle özel okul talepleri geldiğinde asla batı tarafına izin vermeyeceğimizin bilinmesi lazım. Hatta mümkünse kentin doğu tarafına paylaştırılması için yolların bulunması lazım. Yine devamlı batıya yapılan sanayi sebebiyle trafiğin ne hale geldiğini hep beraber yaşayarak görüyoruz. 2025 bütçemizde iyi bir pay ayırmış durumdayız. Alternatif projeler üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Raylı sistem projelerimiz de var. Çalışmalar hızla devam ediyor. Füniküler projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Çevre Düzeni Planı 2026’da onaylanacak

Bursa’nın geleceğini şekillendirmek için 2050 vizyonlu 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, “2050 vizyonuyla hazırladığımız ama içerisinde 2075 ve 2100’ü de barındıracak bir plan olacak. Bu planı önümüzdeki yılın sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz. 2026’nın Mart-Nisan ayı gibi de onaylamayı hedefliyoruz. Bu planın sağlıklı bir şekilde yapılması, Yeşil Bursa’nın dönüşümün ilk adımları olacaktır” değerlendirmesini yaptı. Kentsel dönüşüm konusunda devam eden çalışmaların olduğunu da hatırlatan Başkan Bozbey, özellikle Bursa’da sıvılaşma potansiyelinin olduğu ova bölgesinde ekiplerin yoğun olarak çalıştığını dile getirdi.

“İş dünyası isterse havamız temiz olur”

Bursa’nın havasının kirliği olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “İş dünyası isterse havamız temiz olur. İş dünyası isterse derelerimiz temiz akar. Bu konuda asla müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. İnsanlarımız zehirli hava soluyor. Hangi fabrikadan atıkların geldiği belli. İnsan sağlığına kast edenleri 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak teşhir edeceğimizi belirtmek istiyorum” açıklamasını yaptı. Afet konusunda AFAD ile birlikte afet öncesi, afet durumu ve afet sonrası için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Başkan Bozbey, “Yunuseli’nde bulunan havaalanının tekrar Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesini talep ediyoruz. Bu alanın özellikle afet durumunda kullanılabilecek en iyi alanlardan olduğunu biliyoruz. Orası asla ama asla imara açılmayacak yerdir. Bunun herkesin iyi bilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bursa’yı dünya gündemine getirmeyi hedefliyoruz”

Bursa’nın turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, bu alanda da girişimlerde bulunacaklarını anlattı. Önümüzdeki yıl İznik için çok önemli bir yıl olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, İznik Konsili’nin 1700’üncü yılının İznik’te törenlerle anılacağını, törenlere Papa’nın da katılmasının beklendiğini söyledi. Bozbey, “Bursa’yı dünya gündemine getirmeyi hedefliyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek zorundayız” dedi.