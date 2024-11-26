Bursa Büyükşehir, yeniden ‘Yeşil Bursa’ için düğmeye bastı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Alper Makam, şehrin çöp ve atık yönetimiyle ilgili yeni projelerini EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. Makam, özellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelerdeki çöp toplama alanlarının çevreye zararını azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Hamitler’deki mevcut çöp depolama alanının aşamalı olarak kapatılacağını açıkladı. Hamitler’deki atıkların azaltılmasıyla beraber koku sorununun da büyük ölçüde ortadan kalkacağını vurgulayan Makam, çevre ve halk sağlığını tehdit eden organik atıkların da artık bu bölgeye kabul edilmediğini belirtti. Karacabey bölgesinde yeni bir atık toplama tesisi planladıklarını kaydeden Makam, burada atıkların biyomekanizasyon yöntemiyle işlenerek geri dönüşüme kazandırılacağını belirtti.

Ali Alper Makam, atık taşıma güzergâhlarında değişiklikler yapılarak trafik yükünün azaltılmasını da hedeflediklerini belirterek, ayrıca yeni teknolojiye yapılacak yatırımlarla enerji üretiminin de artırılacağını söyledi. Bursa’da günde yaklaşık 3.500 ton çöp toplandığını ifade eden Makam, “Bunun 2 bin 700/gün Hamitler’e dökülüyor. Bunu 3 ay içinde 1.500 ton/güne düşüreceğiz. Kalan miktarı İnegöl’deki atık tesisine göndereceğiz. Öte yandan geri kazanımı da sağlayabilirsek günlük çöp miktarını yüzde 30 oranında azaltabiliriz. Ayrıca, organik olmayan, kıymetli atıkların alınması durumunda organik yükün azalmasıyla koku sorununun da önüne geçilmiş olacak. Bu yönde projelerimiz bulunuyor” dedi.

Hava kalitesi takip ediliyor

Kentin hava kalitesinin takip edilmesi için de yatırımlar yaptıklarını dile getiren Ali Alper Makam, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla kent genelinde bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Amacımız, hava kalitesi ölçümlerini anlık olarak halka sunarak, farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak” diye konuştu. Bursa genelinde 10 hava kalitesi ölçüm cihazı bulunduğunu söyleyen Makam, bu sayının her yıl artırılacağını, 17 ilçede anlık olarak elde edilecek verilerin elektronik panolar ve mobil uygulamalar üzerinden halkla paylaşılacağını söyledi. Makam, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Kent Konseyi ile iş birliği yapacaklarını ifade etti.