Bursa Büyükşehir, yerelde eşitlik için çalışıyor

Yerelde hayatın her alanına eşit katılımı, hak ve hizmetlerden eşit olarak faydalanmayı temel politika edinen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda yapıldı. Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Amacımız tek, hedefimiz eşit kent’ sloganı ile ilk toplantısı yapılan ‘Bursa Yerel Eşitlik Eylem Planı’ ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleşmesini hedeflediklerini söyledi. Yerelde hayatın her alanına eşit katılımı, hak ve hizmetlerden eşit olarak faydalanmayı temel politika edindiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları ile kentin sunduğu fırsatlardan Bursa’da yaşayan 7’den 70’e tüm halkımızın eşit şekilde yararlanmasını benimsiyoruz. Kadın-erkek, yaşlı-genç ve engelli olmak üzere tüm bireylere yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi için yapılacak çalışmaların yol haritasını paydaşlarımızla beraber hazırlamak istiyoruz. Yerel düzeyde kadim şehrimizde kimsenin geride kalmaması, eşitsizlik ve adaletsizlikle etkin mücadele edilmesi için yapılacak çalışmalar bizler için öncelikli hizmetlerdir” dedi.

Sorunlar 7 başlıkta konuşuldu

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında toplumun tüm kesimlerine en iyi hizmetleri sunma gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Sosyal desteklerimiz, ana kucağı eğitim merkezlerimiz, psikolojik destek ve diyetisyenlik hizmetlerimiz, BUSMEK, engelli yol yardım hizmetlerimiz, yaşlı engelli destek hizmetlerimizle hayatın her alanında herkesin iyilik hâlini sağlayıp desteklemek için çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kadın danışma merkezimiz ve kadın sığınma evi hizmetimiz ile şiddete sıfır tolerans anlayışını benimsiyoruz. ‘Kadınız biz’ mobil uygulama projesi ile tüm kadınlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sosyalleşmelerine katkı sağlıyor ve sundukları projelerle kent yönetiminde söz sahibi olmalarını destekliyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 2013 yılında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı’nı imzalayan Türkiye’deki ilk belediyelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’da yaşayan tüm insanların güvenli ve sağlıklı bir kentsel çevrede yaşama, sağlık, eğitim ve sosyo-kültürel etkinliklerden yararlanma, ulaşım ve dolaşım özgürlüğü, kararlara katılma gibi kentin sunduğu hizmetlerden hiçbir ayrım gözetmeksizin, eşit olarak yararlanması gerektiğini vurguluyoruz” dedi. Çalıştayda 7’den 70’e tüm halkın sorunları ve çözüm yolları; istihdam, sağlık ve rehabilitasyon, şiddetle mücadele ve farkındalık çalışmaları, kentsel hizmetler, karar alma mekanizmalarına katılım, iklim, çevre ve doğal afetler ile göç ve uyum, olmak üzere 7 başlık üzerinden konuşuldu.