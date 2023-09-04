Bursa Büyükşehir’den 18 milyon Euro’luk arıtma yatırımı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bir taraftan yeni arıtma tesislerini kente kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut tesislerin kapasitesini artırma çalışmalarına Orhangazi’yi de ekledi. Orhangazi’de ihtiyacı karşılayamayan günlük 17 bin metreküp kapasiteli tesisin kapasitesini 51 bin metreküpe çıkacak ilave tesisin temeli atılırken, yaklaşık 18 milyon Euro’ya mal olacak yatırımla AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma sonucunda arıtılmış atık sular filtrasyon ve ultraviyole dezenfeksiyondan sonra Karsak Deresi’ne verilecek.

Yatırımın temel atma töreninde temiz su vurgusu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Buraya 18 milyon Euro harcanacak. Harcamalıyız, çünkü suyumuzu temiz tutmamız lazım. Sağlığımızın yerinde olması için altyapı önemli. Arıtma sistemlerimizin düzgün ve kapasitesinin yüksek olması lazım. Ayrıca 4 adet doğal atık su arıtma tesisi ve 6 adet paket atık su arıtma tesisini ilçemize kazandırarak doğaya deşarj edilen tüm atık suları arıtmadan geçiriyoruz. Bugün de atıksu arıtma tesisini 17 bin metreküp kapasiteden 51 bin metreküp kapasiteye çıkarıyoruz. Önümüzdeki en az 30-40 yılın ihtiyacını karşılayacak bir altyapıyı oluşturmuş oluyoruz” dedi.