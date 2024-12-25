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Bursa Büyükşehir’den emeklilere yeni yıl müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeklilerin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına destek olmak amacıyla yeni yıl öncesinde ihtiyaç sahibi emeklilere 2’şer bin TL destek olmaya başladıklarını söyledi.

Esra Özarfat
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Bursa Büyükşehir’den emeklilere yeni yıl müjdesi
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EKONOMİ (BURSA) - Sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılarla yeni bir müjdesini daha paylaştı. Şimdiye kadar Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve Kurban Bayramı’nda emeklilere destek çekleri dağıtan, Burskoop aracılığıyla mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği verildiğini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa’yı sosyal belediyecilikle buluşturmanın ve verilen sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emekli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına bir nebze de olsa destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda bir müjdeyi daha açıklıyoruz. Yeni yıl öncesinde sosyal hizmetlere kayıtlı ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza 2’şer bin TL destek oluyoruz. Vatandaşımızın hayatına dokunan, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

 

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