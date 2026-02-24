Bursa Büyükşehir’den kırsal kalkınma için çok yönlü destek

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025–2029 Stratejik Planı doğrultusunda kırsal kalkınmayı çok boyutlu bir destek modeliyle güçlendiriyor. Bitkisel üretim, hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerini kapsayan hibe programlarıyla artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin yükü hafifletilirken, Bursa’nın tarımsal üretim zincirinin bütüncül şekilde desteklenmesi hedefleniyor. Belediye, destekleri yalnızca ayni yardım olarak değil; üretim planlaması, örnek uygulama alanları ve kooperatifçilikle entegre bir kalkınma modeli olarak kurguluyor. Amaç, kırsalda gelir artışı sağlarken kent pazarlarında fiyat istikrarına da katkı sunmak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kırsal kalkınmayı güçlendiren, üretimi planlayan ve destekleri sürdürülebilir hale getiren bir model benimsediklerini belirterek, “Üretici güçlenirse hem kırsal kalkınır hem de kentte yaşayan vatandaş daha uygun fiyatla ürüne ulaşır” mesajını verdi. Mustafa Bozbey, “Tarımda birçok desteği sürdürülebilir hale getirdik. Daha önce çiftçimizin hayal bile edemediği birçok desteği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Üreticiye vereceğimiz destek, halkımızın pazardan ürünü daha ucuza alması demektir. Kovanlarını teslim alan tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı, sağlıklı ve verimli bir üretim sezonu diliyorum” dedi.

Dağ ilçelerine üretim odaklı destek

Bitkisel üretimi çeşitlendirmek ve katma değeri yüksek ürünlere yönelimi artırmak amacıyla özellikle dağ ilçelerinde yoğunlaşan destek programı kapsamında Harmancık ve Büyükorhan’da önemli adımlar atıldı. Harmancık’ta 102 üreticiye yüzde 50 hibeyle toplam 18 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldı. Yağ bitkisi olarak öne çıkan aspirle hem alternatif ürün deseninin geliştirilmesi hem de atıl arazilerin üretime kazandırılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra 67 çiftçiye toplam 1.880 adet ayva, ceviz ve kızılcık fidanı teslim edildi. Büyükorhan’da ise 44 üreticiye 1.215 adet kızılcık ve yaban mersini fidanı verildi. Özellikle yaban mersini gibi yüksek katma değerli ürünlerle kırsal bölgelerde birim alandan elde edilen gelirin artırılması hedefleniyor. Öte yandan Harmancık’ta belediyeye ait 128 bin metrekarelik tarım arazisinin uygun bölümlerinde örnek ekim uygulamaları planlandı. İlçe merkezi ve 31 mahallede yürütülecek çalışmalarla üreticilere uygulamalı rehberlik sağlanacak; doğru tohum, doğru gübreleme ve verimli sulama teknikleri konusunda teknik destek sunulacak.

Arıcılıkta hem üretim hem ekosistem vurgusu

Kırsal ekonominin önemli bileşenlerinden biri olan arıcılık da destek programının temel ayaklarından birini oluşturuyor. “Boş Arı Kovanı Desteği Projesi” kapsamında 616 üreticiye toplam 3 bin 400 adet kovan dağıtıldı. Projede iki farklı hibe modeli uygulandı. Orman yangınlarından etkilenen üreticilere yüzde 75 hibe ile 20’şer adet kovan verilirken, diğer üreticilere yüzde 50 hibe ile 5’er adet kovan desteği sağlandı. Böylece hem afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunulması hem de genel üretim kapasitesinin artırılması hedeflendi. Nilüfer’de gerçekleştirilen dağıtımda 45 üreticiye toplam 270 kovan teslim edilirken, yaklaşık 300 bin liralık destek sağlandı. Belediye yönetimi, arıcılığın yalnızca bal üretimi değil; bitkisel üretimde verimlilik artışı ve ekolojik dengenin korunması açısından da stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Küçük ölçekli hayvancılığa yüzde 100 yem desteği

Artan yem maliyetleri, özellikle 1 ila 5 baş hayvana sahip küçük aile işletmelerini doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda İnegöl, Yenişehir ve İznik’te faaliyet gösteren üreticilere yüzde 100 hibeli kaba yem (mısır silajı) desteği sağlandı. İşletme Tescil Belgesi bulunan ve ziraat odaları aracılığıyla bildirilen her üreticiye 830 kilogramlık bir balya silaj teslim edildi. Bu uygulamayla küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretimden çekilmesinin önüne geçilmesi, hayvansal üretimde arz sürekliliğinin korunması ve kırsal istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.

Balıkçıya 5 bin TL’lik mazot desteği

Kırsal kalkınma destekleri yalnızca kara üretimiyle sınırlı kalmadı. Su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılar da yüzde 100 hibeli mazot desteği kapsamına alındı. 5 bin TL tutarındaki mazot desteği için başvurular belediyenin resmi internet sitesi üzerinden alınırken, uygulamanın özellikle artan akaryakıt fiyatları karşısında balıkçıların maliyet yükünü azaltması bekleniyor. Destek, kıyı balıkçılığının sürdürülebilirliği açısından da kritik görülüyor. Belediye, tarımda, hayvancılıkta, arıcılıkta ve su ürünlerinde uyguladığı hibe programlarını önümüzdeki dönemde kooperatifçilik, kadın üreticiliği ve yerel markalaşma projeleriyle entegre etmeyi planlıyor. Çok yönlü destek paketleri Bursa’nın tarımsal üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra kırsal bölgelerde gelir çeşitliliğini güçlendirecek ve göç baskısını azaltacak yapısal bir kalkınma adımı niteliği taşıyor.