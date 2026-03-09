Bursa Büyükşehir’den ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ne destek

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu koordinatörlüğünde hayata geçen 'Sanayide Kadın Eli Projesi’ne Bursa Büyükşehir Belediyesi de güçlü destek veriyor. Proje kapsamında Bursa İş Ofisi tarafından aday yönlendirmesi yapılıyor ve çalışmalara destek veriliyor. Tarihi Belediye Binası’nda düzenlenen törende, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen arasında iyi niyet mektubu imzalandı. Mektup, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarını güçlendirmek amacıyla iş birliği yapma kararlılığını ifade ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadın istihdamının son derece kıymetli olduğunu ve nüfus oranıyla paralel olması gerektiğine inandığını söyledi. Kadınların sosyal ve çalışma hayatında henüz yüzde 50 seviyelerine gelmediğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Kadın istihdamının her alanda artması ve eş düzeye getirilmesi gerekiyor. Kurumsal anlamda bu çabayı gösteriyoruz. Bu tür projelere de destek vererek kadının çalışma hayatında daha fazla yer almasını arzuluyoruz. 2025 yılında sadece BURULAŞ’ta vatman olarak 10 kadın göreve başladı. Kadınlara birçok alanda öncelik tanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne yüzde 6 civarında kadın istihdamını da artırdık. Hedefimiz kadın istihdamını daha da artırmak. Kadınların çalışma hayatında güçlü bir şekilde olmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda da Bursa’nın örnek olacağına inanıyorum” dedi.

“277 kadınımızı sanayiye tekrar geri kazandırdık”

Projenin 81 ilde uygulandığını hatırlatan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, Bursa’nın projeyi en başarılı uygulayan illerden biri olduğunu dile getirdi. 226 firmayla iyi niyet mektubu imzaladıklarını anlatan Şen, “İş-Kur’dan aldığımız verilere göre 279 kadınımızı sanayiye tekrar geri kazandırdık. Ayrıca yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız arasında imzalanan, Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolü (KİPAP) kapsamında oluşturulan İl Kadın Çalışma Kurulu’na iletilen talepler doğrultusunda, KİPAP sürecini de ilimizde aktif şekilde hayata geçirdik. Bu Kapsamda 80 kadınımızın doğrudan istihdama katılmasına destek verdik. Bu sonuçlar, Sanayide Kadın Eli Projesi’nin sahadaki en somut ve ölçülebilir çıktılarından biri oldu” diye konuştu.