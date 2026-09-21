Bursa Büyükşehir’den toplu ulaşımda elektrikli dönüşüm

EKONOMİ / BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda artan işletme maliyetlerini kontrol altına almak ve fosil yakıt bağımlılığını azaltmak amacıyla BURULAŞ otobüs filosunda elektrikli dönüşümü hızlandırıyor. İlk etapta 4 elektrikli otobüsün belirli hatlarda yolcu taşımaya başladığı kentte, 2027’nin ilk yarısından itibaren toplam 54 elektrikli otobüsün hizmet vermesi hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, terminal hattında çalışan elektrikli otobüsle yolculuk ederek hem aracı inceledi hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Biba, elektrikli ulaşımın yalnızca çevresel bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda toplu taşımanın işletme maliyetlerinin düşürülmesi açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi.

“Önce terminal hatları dönüşecek”

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayındaki ikinci oturumunda elektrikli otobüs dönüşümünün kapsamını açıklayan Biba, ilk aşamada terminal hatlarının tamamının elektrikli araçlarla hizmet vermesini hedeflediklerini belirtti. Halen test sürecinde bulunan 4 elektrikli otobüsün belirli güzergâhlarda aktif olarak çalıştığını ifade eden Biba, dönüşümün 2027 yılında hız kazanacağını söyledi. Biba, “Hedefimiz, şehrimizde daha çevreci, daha sessiz ve daha ekonomik toplu ulaşım. Dünyanın geldiği noktada petrolle savaşacak durumda değiliz. Dolayısıyla artık elektrikli araçlara yönelmemiz gerekiyor. İlk adımı attık. 2027 yılında terminal hatlarımızın tamamını elektrikli otobüslerle seyahat edilecek şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“54 araçlık filo”

Elektrikli otobüs yatırımının terminal hatlarıyla sınırlı kalmayacağını belirten Biba, sonraki aşamada dönüşümün Bursa genelindeki toplu ulaşım ağına yayılacağını söyledi. 2027’nin ilk yarısında elektrikli otobüs sayısının 54’e çıkarılmasının planlandığını açıklayan Biba, “Toplamda 54 elektrikli aracımız olacak. Böylece otobüs filomuzun yaklaşık yüzde 10’u elektrikli olacak. Belediye otobüslerimizin ardından özel halk otobüsleriyle de iş birliği yaparak o araçları da elektrikli sisteme geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Hedef sadece araç değişimi değil”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli otobüs dönüşümünde yalnızca araç filosunun yenilenmesine değil, bu araçların ihtiyaç duyduğu elektriğin mümkün olduğunca yerel kaynaklardan karşılanmasına da odaklanması planlanıyor. Elektrikli ulaşımın ekonomik avantajının enerji maliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Biba, belediyenin kendi enerjisini üretmesi gerektiğini vurguladı. Biba, “Güneş enerjisi panellerinden, rüzgâr tribünlerine kadar kendi enerjimizi üretebilir hale gelmemiz gerekiyor. Hedeflerimizi konuştuk, yapılacakları masaya yatırdık. İnşallah en kısa zamanda bu konudaki ihtiyaçlarımızı besleyen enerji rezervini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Ulaşımda enerji maliyeti denklemi değişiyor”

Elektrikli otobüs dönüşümüyle birlikte Bursa’da toplu ulaşımın maliyet yapısında da değişim hedefleniyor. Fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların işletme giderleri üzerindeki etkisinin azaltılması, bakım ve enerji maliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve ulaşım hizmetinin daha düşük işletme maliyetiyle sürdürülebilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki dönemde belediye otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüslerinin de elektrikli sisteme geçişini destekleyerek kent genelinde daha geniş kapsamlı bir dönüşüm oluşturmayı hedefliyor. Elektrikli otobüsleri kullanan vatandaşlar ise araçların daha sessiz çalışması ve sunduğu konfor nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, uygulamanın Bursa genelinde yaygınlaştırılmasını beklediklerini ifade etti.