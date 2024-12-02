Bursa Büyükşehir’in 2025 gider bütçesi 36.5 milyar lira

EKONOMİ (BURSA) –Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında performans esaslı hazırlanan 2025 mali yılı performans programı ve 2025 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin gider bütçesi 36 milyar 500 milyon TL olarak öngörüldü. 2025-2027 orta vadeli program makro hedeflere bakıldığında 2025 yılı gayri safi yurtiçi hasıla tahmininin 61 trilyon 540 milyar TL, bunun dolar karşılığının ise 1 trilyon 465 milyar dolar olarak görüldüğünü anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu da bize örtük olarak 2025 yılı kur tahmininin 42 TL olduğunu göstermektedir. Yine orta vadeli programda bir diğer makroekonomik gösterge olan brent petrolün varil fiyatının 83,8 dolar olduğu görülmektedir. Bu da bütçemizde önemli bir yer tutan yakıt ve diğer giderlerin tahmininde önemli bir veri olmuştur. 2025–2027 orta vadeli programda yer alan, genel devlet dengesine bakıldığında 2024 yılı vergi gelirlerinin 7 trilyon 687 milyar TL, 2025 yılı vergi gelirlerinin 11 trilyon 242 milyar TL olacağı öngörülmüştür. Bu durum önümüzdeki yıl vergi gelirlerinde yaklaşık yüzde 46’lık bir artış öngörüldüğünü söylemektedir” diye konuştu.

Başkan Bozbey, 2025 yılı personel giderlerinin 3 trilyon 478 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirtti. Önceki yılın bütçesine oranla bakıldığında yüzde 46’lık enflasyon nispetinde bir oran artışından bahsedileceğini ifade eden Başkan Bozbey, mali disiplinden taviz vermeyeceklerini, bu konuda yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca BUSKİ’nin 12 milyar 600 milyon TL olan gelir bütçesi ve 3 milyar 700 milyon TL olan finansman bütçesi oybirliği ile 16 milyar 300 milyon TL gider bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi.