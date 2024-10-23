Bursa çıkışı ‘sürdürülebilir turizm’de arıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa, geçmişte Arap turistlerin gözdesiyken, bu yıl tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşıyor. Türkiye'yi yeterince ucuz bulmayan Arap turistler, tercihini İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerine kaydırdı. Bu durum, Bursa’nın turizm potansiyelini derinden etkilerken otellerdeki doluluk oranlarında da düşüş olarak kendini gösterdi. Öte yandan Bursa’da önceki yıllarda düzenlenen fuarların sağladığı hareketlilik de bu yıl kayboldu. Ekonomik zorluklar ve sektörlerdeki durgunluk fuarların iptaline ve düşük katılım oranlarına neden olurken, özellikle geçmişte yüzde 85’in üzerinde doluluk oranına sahip olan oteller, bu yılı ortalama yüzde 55 dolulukla geçiriyor. Sektör temsilcileri, yılsonuna kadar belirgin bir toparlanma beklemiyor. Tüm bu gelişmeler ışığında turizmden aldığı payı artırmak isteyen Bursa, sürdürülebilir bir turizm için harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi’ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Turizm faaliyetinin her seviyedeki aktörlerle yapılacak toplantılarla masaya yatırılacağını belirten Bozbey, “2025 senesinin başında hayata geçirilmesi beklenen merkez, dünyada geçerli Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi prensipleri çerçevesinde, uzman kadrosu ile uluslararası ağlarla kuracağı ilişkilerle Bursa’yı dünya turizm haritasında ayrıcalıklı bir yere koyma hedefinde öncülük görevini üstleniyor” dedi. Bursa’nın Uludağ’ıyla, Oylat’ıyla kongre turizmi için de son derece uygun bir destinasyon olduğunu vurgulayan Bozbey, “Dünyada artık tüm uluslararası şirketlerin sürdürülebilirlik politikaları var. Büyük etkinlikler, konferanslar aktiviteleri sonrası karbon ayak izlerinden geri dönüşüm politikalarına kadar ayrıntılı olarak paydaşlarına, hissedarlarına, sektör temsilcilerine ve hatta bazı durumlarda hükûmetlerine hesap veriyorlar. Bizim Bursa’yı konumlandıracağımız niş pozisyon; bu ihtiyacı karşılayacak, etkinlik düzenleyicilerinin çevresel etki karnelerine zahmetsizce artı olarak ekleyebilecekleri etkinlikleri sağlayacak bir kongre turizmi destinasyonu pozisyonu olmalı” diye konuştu.

“Kurucu akla sahip bir şehri temsil ediyoruz”

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz da “Sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarını, taleplerini daha iyiye taşımak için bir yol haritası oluşturuyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ulusal ve uluslararası fuarlarda kentimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Bursalılık bilincinin gelişmesini önemsiyoruz. Geçmişte tarihi kimliğin ortaya çıkarıldığı restorasyon çalışmaları, turistik oteller yapıldı. Bu çalışmaları daha ileri taşıyacağız. Kurucu akla sahip bir şehri temsil ediyoruz” diye konuştu. Bursa’nın dünya turizminde ana destinasyonlar arasında yer edinebilmesi adına Yenişehir Havalimanı’ndan uçuş sayısının artırıldığını hatırlatan Yılmaz, yakın bir tarihte yurt dışı destinasyonların da açılacağını duyurdu.

Havayolunda destinasyon artıyor

Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan halihazırda A-Jet ile Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Trabzon’a belirli günlerde karşılıklı seferler yapılıyor. Son olarak Sun Express de 10 Kasım itibariyle Çukurova ve Antalya seferlerini başlatacağını duyurdu. Ayrıca Bursa ve Almanya arasında da seferlerin başlaması için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan Bursa Yenişehir Havalimanı'nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 13 bin 45, dış hat yolcu trafiği 211 oldu. Böylece eylül ayında toplam 13 bin 256 yolcuya hizmet verildi. Eylül ayında Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 664, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda bin 670'e ulaştı.