Bursa, depremzedelere istihdam desteği veriyor

Esra Özarfat



BURSA - Yaşanan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için harekete geçen ve gerek arama kurtarma çalışmaları, gerekse yardım kampanyalarıyla hareketli günler yaşayan Bursa iş dünyası şimdi de istihdam konusunu gündemine aldı. Pek çok firma Bursa’ya geçen depremzedelere istihdam olanağı tanırken, OSB Bölge müdürlükleri ve yerel yönetimler de istihdam masalarıyla sürece katkıda bulunmak için kolları sıvadı. Başta Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) olmak üzere pek çok sanayi bölgesi bölge müdürlüklerine gelen talepleri bölge firmalarının ihtiyaçları noktasında yönlendirmeye başlıyor. Ayrıca iş insanları örgütleri olarak faaliyet gösteren pek çok SİAD da istihdam taleplerini kendi üye firmalarında değerlendiriyor.

Öncelikli istihdam edilecekler

İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Başkanı Dr. Bülent Öz, deprem bölgelerinden tahliye edilerek Bursa ve bölge şehirlere gelen depremzedelere iş imkanı sağlayacaklarını söyledi. Bursa’da 400’den fazla üyeleri bulunduğuna dikkati çeken Öz, “İKAYDER olarak depremin etkilediği bölgelere destek olmak adına ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Deprem sonrası başta kentimiz Bursa olmak üzere birçok ilimizde depremzedelerin istihdamına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle son 3 gündür iş arayışı noktasında depremzedelerden yoğun talep almaktayız. Gelen bu talepleri üyelerimiz ile paylaşarak onlarca kişiyi şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli olarak istihdam ettik ve etmeye de devam ediyoruz” dedi. Öz ayrıca, depremzede vatandaşları işe alan işverenlere bir teşvik uygulamasının son derece yerinde olacağına dikkat çekerek, SGK priminden yapılacak beş puanlık indirimin teşvik edici olacağını kaydetti.

Sosyal medya hesaplarından duyuruluyor

İstihdam taleplerini içeren duyurular sosyal medya hesaplarından da yapılıyor. Bursa’da faaliyet gösteren Pro Lazer firması yaptığı duyuruda şu maddeler yer aldı: “50 bin lira geri ödemesiz eşya ve taşınma desteği, 24 ay kira desteği, ilk 3 ay ücretli izin, çocukları için süresiz pedagog desteği, evinde bakmakla yükümlü olduğu diğer her 1. derece yakını için maaşa ilaveten 2 bin lira nakit destek.”

Circle Proje Yönetimi firmasının ilanında da “Uluslararası pazarlama projelerimizde iş akışını yönetebilecek, pazarlama iletişimi alanlarında eğitim almış ya da deneyimli, ileri derece İngilizce iletişim yetkinliği olan ekip arkadaşı arıyoruz. Deprem nedeniyle mağdur olan, Bursa ya da İstanbul’a gelmek zorunda kalan ya da planlayanlara öncelik verilecektir” denildi.

Türkiye’nin teknoloji odaklı online etkinlik platformu Biletinial ise deprem mağduru 10 kişiye ofislerinin bulunduğu Bursa veya İstanbul’da tercihine göre iş imkanı vereceğini duyurdu. Şirket, bu 10 kişiye tüm haklarına ek olarak bir yıl boyunca kira desteği de sağlayacak.

İnegöl İstihdam Merkezi çağrıda bulundu

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi de deprem bölgelerinden şehre gelen depremzedelerin istihdamı için bir seferberlik başlatıldığını duyurarak işverenlere çağrıda bulundu. İş verenlere yapılan çağrıda; “Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımıza ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla destek veren İnegöl halkımızın, burada yeni yuvalarını kuran depremzedelere istihdam noktasında da desteğini bekliyoruz. Depremzede ailelere iş imkanı sağlayabilecek tüm firmalarımızı İstihdam Merkezimiz ile iletişime geçmeye davet ediyoruz” denildi.

İnternet üzerinde istihdam havuzu oluşturuldu

Öte yandan internet üzerinden hizmet veren iş arama platformları da depremden etkilenen kişiler ile istihdama katkı sağlamak isteyen firmaları buluşturan bir sistem oluşturdu. Şirketler, Deprem Öncelikli İstihdam Seferberliği kapsamında İstihdam Havuzu adı altında depremden etkilenen ve iş arayan kullanıcıların CV’lerini özel bir havuzda topluyor. Depremden etkilenenleri öncelikli olarak işe almak isteyen firmalar, özellik kapsamında ihtiyaç duyulan pozisyona göre arama yapabiliyor. Firmalar ilanı yayınlarken, sadece depremden etkilenenleri işe alacağını belirtebiliyor.