Bursa Dragon Cup lansmanı gerçekleştirildi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da alternatif sporları kurumsal yapılarla koordine ederek şehre marka bir festival kazandırmak adına çalışmalarını sürdüren Master Planner Spor Hizmetleri ve Organizasyon, bu yıl 2. kez hayata geçireceği Bursa Dragon Cup’ın lansmanını Özlüce Deluxe’te yoğun katılımlı bir programla gerçekleştirdi. Bursa sanayisinin önemli firmalarının oluşturduğu 13 kişilik takımların suyun üzerinde en iyisi olmak için kürek çekeceği ve kapalı devre olarak gerçekleştirilecek festival formatındaki yarışların kuralları düzenlenen lansman gecesinde katılımcılara anlatılırken kura çekimi de gerçekleştirildi.

“Gelişimini sürdürüyoruz”

Bu yıl yarışmalara 29 kurumdan 36 takımın katılacağını ve kayıtları noktaladıklarını belirten Organizasyon Müdürü Yiğit Erinç Çakır, “Gözbebeğimiz olan Bursa Dragon Cup her sene bir önceki yılın üzerine koyarak gelişimini sürdürüyor. En ince ayrıntısına kadar düşündüğümüz organizasyonumuzda önemli bir yol aldık. Bu yılki organizasyonumuz 10 Haziran’da Gököz Göletinde düzenlenecek. Takımlarımızın antrenmanları başladı. Festival günü programımız saat 08:00’de başlayacak. Sahne etkinlikleri kapsamında Zumba, DJ performansları ve takım kaptanlarının kısa konuşmaları olacak. Ayrıca bu yıl geçen seneden farklı olarak yarışmaların bir bölümünü sahnedeki ekranlardan canlı olarak yayınlayacağız. Kostüm yarışmamızın ardından 18:30’da festivali noktalamayı, 19:00-21:00 saatleri arasında da after parti planlıyoruz” dedi.

“Kupa formatını değiştirdik”

Yarışların Türkiye Kano Ferderasyonu himayesinde olacağını ve resmi kano hakemlerinin yarışları yöneteceğini belirten Çakır, “Bu yıl organizasyonda bir de şampiyonluk kupası ile ilgili bir değişiklik yaptık. Şampiyon olan takıma verilen kupa, futbolda dünya kupasında olduğu gibi bir sonraki senenin şampiyonuna devredilecek. İki defa kupayı kazanan takım ise şampiyonluk kupasının daimi sahibi olacak.

Bunun yanı sıra yine şampiyon olan takımımız bir sonraki sene düzenlenecek festivale ücretsiz katılım hakkı elde edecek. Biz burada aslında hem bir festival atmosferi hem de birliktelik ruhu aşılamayı amaç edindik. Çünkü yarışlarda gücün değil birlikte hareket etmenin önemi var. Bunu da takımlarımız antrenmanlarda fazlasıyla gördü. 10 haziranda oldukça renkli bir festival yaşayacağımızın en güzel göstergelerinden birisi de bu gece oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Lansman gecesine organizasyona katılacak takımların temsilcileri katılırken organizasyon yetkilileri katılan firmalara gecenin anısına plaket takdim etti.