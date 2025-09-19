Bursa, dünyanın en akıllı 7 kenti arasında yer aldı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa, Uluslararası Akıllı Topluluklar Forumu’nun (ICF) yaptığı değerlendirmeler sonucunda, dünya genelinde “en akıllı 7 şehir” arasında yer aldı. Daha önce “Smart21” listesine giren Bursa, bu kez ilk 7’ye yükselerek Türkiye’yi bu seviyede temsil eden ilk kent olma unvanını kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Bu başarı yalnızca Bursa’nın değil, ülkemizin de gururudur” dedi. Bursa’nın akıllı şehir vizyonu kapsamında; güçlü fiber altyapı üzerine kurulu ücretsiz wi-fi ağı, Bursa Cepte ve Bursakart uygulamaları, VisitBursa turizm platformu, Hafriyat ve Mezarlık Bilgi Sistemi gibi dijital çözümler vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca yapay zekâ destekli adaptif kavşaklarla trafikte bekleme süresi yüzde 28 kısaltıldı, karbon emisyonu azaltıldı. Kentte hayata geçirilen Bursa Veri Merkezi, haberleşme kuleleri, açık veri platformu ve Lorawan altyapısı sayesinde afet erken uyarı ve çevresel izleme sistemleri devreye alındı. “Akıllı Bulvar Projesi” ile Bursa, geleceğin çözümlerini test eden bir “Yaşayan Laboratuvar” kimliğine kavuştu. Bursa, Aralık 2025’te Vietnam’da yapılacak törende “Yılın Akıllı Şehri” ödülü için yarışacak. Başkan Bozbey, “Dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında yer almak büyük bir gurur olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Hedefimiz, Bursa’ya ‘Yılın Akıllı Topluluğu’ unvanını kazandırmak” ifadelerini kullandı.

ICF Kurucu Ortağı John G. Jung da Akıllı Topluluk Forumu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dünya genelinde 200’den fazla kent arasında yapılan değerlendirme süreçlerini ve kriterlerini anlatan Jung, ilk aşamada en iyi 21 kentin, ardından en iyi 7 kentin belirlendiğini, daha sonra yılın en iyi akıllı şehrinin seçildiğini belirtti. Bu yıl ilk 7’ye Bursa’nın yanı sıra Brazilya’dan Assai, Kanada’dan Durham Region ve Kingston, Amerika’dan Fairfield/Jefferson County ve Hilliard, İspanya’dan Las Rozas De Madrid şehirleri girdi.

ICF Kurucu Ortağı John G. Jung tarafından ‘TOP 7’ sertifikası Başkan Mustafa Bozbey’e takdim edildi.