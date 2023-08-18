“Bursa e-ticaret ve dijitalleşmenin de merkezi olacak”

EKONOMİ/BURSA

Bursa’da e-ticaret ve dijitalleşme ekosistemini temsil eden özel sektör, kamu ve üniversite temsilcilerini bir araya getiren BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi’nin ilk toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, dünya genelinde önemli bir değişim süreci yaşandığını ifade etti. Erol Kılıç, ekonomiden politikaya, şirket yönetiminden girişimciliğe tüm alanları etkileyen bu süreçte dijitalleşme ve yeni ekonomi kavramlarının önem kazandığına dikkati çekerek, “Ülkemiz şu anda önemli bir eşikte. Bu eşiği geçmemizin yolu yeni ekonominin dinamiklerine uyum sağlamak ve bu gelişmeleri kalkınma hamlemizin odağına koymaktır. Bu nedenle e-ticaret ve dijitalleşme gibi alanlarda stratejilerimizi oluşturmamız gerekiyor” dedi.

“Yeni iş modellerinin geliştireceğiz”

BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, teknolojik gelişmelerin etkisiyle e-ticaret alanında her geçen gün yatırımların sayısının arttığını belirterek, “Konsey olarak Bursa’da bu iş modellerinin geliştirilmesi, desteklenmesi, kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlanması için çalışmalarda bulunuyoruz. E-ticaret ve dijital ekonomi özellikle pandemi sonrası bütün sektörleri inanılmaz bir şekilde değiştirdi. Bilişim sektörü başta olmak üzere, üretimden lojistiğe her alanda e-ticareti konuşuyoruz. Bursa’da e-ticaret ve dijitalleşme alanında gelişimi hızlandıracak adımları tespit etmek zorundayız. İş dünyası, kamu ve üniversitelerin ortak akıl ve yakın işbirliği hedefiyle, katılımcı bir yapıda oluşturulan Konseyimiz bu konuda önemli bir misyon üstlenecek” diye konuştu.

Konsey çatısı altında e -ticaret ekosisteminde yer alan tüm paydaşları bir araya getirdiklerini kaydeden Özgüven, “Bursamızı sanayi ve ihracatta olduğu gibi e-ticaret, e-ihracat gibi alanlarda da ön sıralara taşımak istiyoruz. Bu konuda ortak bir yol haritası oluşturmak için konseyimizi oluşturduk” dedi.

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkan Yardımcısı Barış Sülün, e-ticaretin genç bir kavram olduğunu ve sektörün önünde büyük bir gelişim potansiyeli bulunduğunu vurguladı.