Bursa, fethin 700. yılında dünya sahnesinde

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın fethinin 700. Yılı etkinlikleri kapsamında Heritage İstanbul Fuarı’na katılarak kentin zengin tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası arenada tanıtacak. Somut ve somut olmayan kültürel miras alanlarındaki tüm kurum ve kuruluşları bir araya getiren Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuar ve Konferansı’nın (Heritage İstanbul 2026) tanıtım toplantısı, Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde düzenlenen programda, 1-4 Nisan tarihlerinde yapılacak fuar hakkında detaylı bilgi verildi. ‘Geçmişe Gelecek Sağla’ sloganıyla organize edilen fuar, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’da yer alan ülkelere kültürel miraslarını tanıtmaları, ihracatını arttırmaları ve kültür turizmine destek vermeleri için zemin oluşturuyor.

“Bursa, yaşayan ve güçlü bir hafızadır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2026 yılının Bursa için çok özel bir yıl olduğunu vurguladı. Bursa’nın Fethi’nin 700. yılında geçmişi yeniden hatırlatan, köklerimizle bağımızı daha da güçlendiren büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, yüzyıllar boyunca dünya tarihini ve coğrafyasını etkileyen büyük bir medeniyet yürüyüşünün başlangıcı olduğunu belirtti. Bursa’nın yalnızca Osmanlı’nın değil, Cumhuriyet'i de kapsayan geniş bir tarihsel birikimin taşıyıcısı olduğunu ifade eden Bozbey, “Bu miras, bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alarak evrensel bir değer kazanmıştır. Somut olmayan mirasımızla Bursa, yaşayan ve güçlü bir hafızadır. Yedi asırlık bu birikim, üretimin, mimarinin ve sanatın geliştiği çok katmanlı bir kent olduğumuzu göstermektedir” dedi. Bozbey, konuşmasına şöyle devam etti; “Bursa, Edirne ve İstanbul'un başkentlik mirasını, tarihsel süreklilik ve kültürel miras perspektifiyle ele alacağız. Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu moderatörlüğünde, paydaşlarımızla birlikte hayata geçireceğimiz panelin, geçmişten bugüne uzanan başkentlerin mirasını ortak bir bakışla değerlendirmek ve geleceğe dair güçlü bir vizyon ortaya koymak açısından zemin oluşturacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de üç başkentin ortak mirasını farklı etkinliklerle gündeme taşımayı, bu değeri daha görünür kılmayı amaçlıyoruz.”

“10 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz”

Heritage Projeler Kurucusu Osman Murat Akan, kendilerine bu olanağı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek organizasyon hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin kültürel miras alanında dünya çapında değere sahip olduğunu söyleyen Akan, “Restorasyon, müzecilik başta olmak üzere kütüphanecilik, arkeoloji alanı ve somut olmayan kültürel miras alanı artık çok önemli bir seviyede. Bu alanı geliştirmek, ileri kuşaklara aktarmak ve birçok kurumu uluslararası standartlarda bir araya getirmek için platform oluşturduk. Bu sene 9.’sunu yapacağız. Bölgesel kurumları bir araya getiriyoruz. 4 gün boyunca önemli isimleri ağırlayacağız. Bu sene 10 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 140 katılımcı firma ve kamu kurumu ile 35 civarında sivil toplum kuruluşu olacak. Rusya Kültür Bakanlığı bir pavilyonla, 30’a yakın müzesiyle birlikte katılacak. Arnavutluk Kültür Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden kültür departmanı da bizlerle olacak. İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerden de bireysel katılım olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu sene daha büyük bir stantla ve interaktif bir katılımla yer alacak. Katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bursa’nın her köşesi, taşı ve sokağı mistik tarih kokuyor”

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından Osman Murat Akan’a Dede Korkut Bursa Yazması ve Bursa’nın Fethi’nin 700. yılı anısına hazırlanan kartpostal ve pullar hediye edildi. Etkinlik kapsamında İstanbul’dan Bursa’ya özel olarak gelen tarihçi, akademisyen ve ulusal medya sorumluları Bursa’nın tarihi ve turistlik mekanlarında incelemelerde bulundu. Muradiye El Yazmaları Müzesi Dede Korkut Sergisi ve Muradiye Türbeleri, Bursa Mevlevihane’si, Bursa Sur Kapı, Ulucami Hanlar Bölgesi ve Zindankapı ile Bursa Kent Müzesi’ni ziyaret eden tarihçi ve akademisyenler, Bursa’ya hayran kaldı. Bursa’nın her köşesinde, her kaldırımında ve sokağında ayrı bir tarih yattığına dikkat çeken konuklar, tarihi mirası koruyarak bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ettiler.