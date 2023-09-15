Bursa Gastronomi festivali renkli görüntülerle başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Cihan devleti Osmanlı’nın ilk başkenti olarak, saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın eşsiz lezzetlerini vitrine çıkaran 2. Bursa Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Bursa’nın tescilli lezzetlerinin 3 gün boyunca tanıtılacağı, birbirinden heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerin yapılacağı festival, aş duası eşliğinde vatandaşlara yapılan çorba ikramıyla start aldı.

Bu yıl “Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi” temasıyla gerçekleştirilecek “2. Bursa Gastronomi Festivali”nin açılış kurdalesi ise Mernos Park’ta düzenlenen törenle kesildi. Gerçekleştirilen açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan katıldı.

“Gastronomi turizmin tetikleyicisi”

Programın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Geçen yıl birinci festivalimizin bitiminde neler eksikti irdeledik, bu yıl daha kusursuz yapmak için gayret ettik. Bursa bir sanayi, tarih ve kültür şehri olmasının yanı sıra biliyoruz ki bir turizm şehridir. Turizmin en önemli tetikleyicisi de gastronomidir. Turistler şehrimize geldiğinde yemek, içmek, gezmek istiyor. Bizler de bu anlamda Bursamızı donatmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Gastronomi alanında önemli insanlar yetiştirecek ve ülkemize hatta dünyaya lezzetlerimizle örnek teşkil etmek istiyoruz. Şehrimizde verimli topraklarımızdan üretip sofralara meyve, sebze taşıyoruz. Sonra mutfaklarda, sofralarda lezzetli bir şekilde sunuyoruz. Burada gördükleriniz sadece Bursa'nın değerleri değil. Bursa'da bildiğiniz gibi 80 vilayet ve 922 ilçeden vatandaşlarımız var. Pek çok yemek de bu nedenle şehrimizde mevcut. Bizim de amacımız lezzetleri yemek sevenlerle buluşturmak. Osmanlının ilk başkenti Bursa aynı zamanda bir gastronomi şehridir” dedi.

“Mevcut potansiyeli ortaya çıkarmalıyız”

Bursa’nın Türkiye'de olduğu gibi dünyada da örnek olabilecek bir gastronomiye sahip olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise “Biz diyoruz ki bursa lezzetleri herkesi tatması gereken lezzetler. Biraz önce ekranda da izlediğiniz gibi cantığı ile pidesiyle göze ve mideye hitap ediyor. Bursa her anlamda güçlü bir şehir olduğu gibi toprağıyla tohumuyla da öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da “Bursa orta doğunun ve balkanların lezzetini taşıyan bir şehirdir. Kentimizin mevcut potansiyelini ortaya çıkarmak ve Anadolu’nun enfes lezzetlerini taşımak için tanıtımlarına ve turizmin sürdürülebilirliğine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkanlar tezgahın başına geçti

Birçok yerel lezzetin vatandaşların beğenisine çıktığı festivalde ilk gün renkli görüntülere de sahne oldu. Bursa’nın tescilli lezzetlerinin maskotları festivale renk katarken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban köfte ızgarasının başına geçip İnegöl Köftesi pişirdi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da ilçesinin standında 'Gemlik Zeytini’ni anlattı. Program kapsamında ayrıca Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Bursa Aşçılar Derneği katkılarıyla 'Ulusal Şefler Yarışıyor' yemek yarışması düzenlendi. Festival yarın ve Pazar günü birçok etkinlik ile vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. 3 gün sürecek festivalde geçmişten geleceğe Bursa Mutfağı lezzet tutkunlarıyla buluşurken, ‘Türk Mutfağı’nın sürdürülebilirliği adına, ünlü şefler ve akademisyenlerin katkılarıyla birçok etkinlik düzenlenip mutfak mirasımıza katkı sağlanacak.

Protokol mütfağa girdi

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri aşçı önlüklerini giyip, mutfaktaki hünerlerini gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘kuzu kapama’, Vali Demirtaş ‘kirde kebabı’, Milletvekili Mustafa Varank ‘kestaneli pilav’, Emel Gözükara Durmaz ve Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ‘maydonoz köftesi’, Milletvekili Ahmet Kılıç ‘üzüm dede çorbası’ yaptı.

Protokolün yemek yarışmasının ardından birlikte pasta kesildi ve yapılan yemekler vatandaşlara tattırıldı.