Bursa geçen yıl çatıya 2.4 milyar yatırdı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Enerji maliyetlerini düşürmek ve yeşil dönüşüme dahil olarak rekabet güçlerini artırmayı hedefleyen Bursalı sanayiciler yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi. Sanayi bölgeleri ve firmalar için en hızlı çözüm GES oldu. Makine, otomotiv, tekstil, gıda ve tarım gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren firmanın Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi (Çatı GES) yatırımları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşviklerinde de yer aldı.

2022’de Çatı GES yatırımları için 154 belge düzenlenirken yatırım tutarı ise 2.4 milyar lirayı aştı. Ayrıca aynı dönemde GES paneli imalatı ile GES sistemine yönelik üretimler de desteklendi. Aralık ayında teşvike bağlanan yatırımlar arasında Galata Wind’in 562 milyon liralık Hibrit GES yatırımı en yüksek tutarlı yatırım oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi ve Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, arazilere yapılan GES yatırımlarının önünün yeni açıldığını belirterek, önümüzdeki süreçte çatı GES’lerin yanı sıra çok sayıda zemin GES yatırımına da destek sağlanacağını söyledi.

Enerji fiyatlarındaki gerilemeye rağmen sanayinin en büyük girdi kaleminin enerji olduğuna vurgu yapan Dağlıoğlu, “Enerji maliyetleri bazı firmaların girdilerinin 3’te 1’ine kadar yükselebiliyor. Bu nedenle Çatı GES’ler bir nebze de olsa çare. Araziye yapılan zemin GES’lerin önü daha yeni açıldı. Şu anda devlet enerji yatırımları için kendi arazilerini 29 yıllığına Milli Emlak’tan kiralamaya başladı. Gelecekte daha fazla zemin GES yatırımının da yatırım teşviklerinde yer aldığını göreceğiz. Bursalı firmaların şehir dışındaki yatırımları daha da artacak” dedi.

Teşvikler artırılmalı

Bursa’da elverişli arazilerin pek çoğunun tarım arazisi vasfında olduğuna dikkati çeken Erol Dağlıoğlu, yeni yıl itibariyle Bursalı yatırımcılar için UEDAŞ bölgesi mecburiyetinin kaldırıldığını, çok sayıda Bursalı sanayicinin Uşak, Afyon gibi farklı illerde yatırımlara yöneldiğini aktardı. Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin cari açık vermesinin en büyük nedeninin de enerji olduğunu ifade eden Erol Dağlıoğlu,

“Enerjinin bu kadar değerli ve cari açığımızın sebebi olduğu bilinciyle özellikle GES ve RES yatırımlarında teşviklerin artırılması gerekiyor. Bu stratejik bir iş. Türkiye bir üretim ve ihracat üssü olabilir. Üretimde de en önemli parametre enerji maliyetleri. Öte yandan Yeşil Mutabakat çerçevesinde Sınırda Karbon Vergisi uygulaması başlatılacak. Sanayicilere kullandıkları enerjinin kaynağı soruluyor. Karbon vergisi ödememek için yeşil enerji tüketiyor olmanız gerekli” diye konuştu.

OSB’lerin en büyük gideri enerji

Enerji giderinin OSB’lerin de en büyük gideri olduğuna işaret eden Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği (BOSBİR) Başkanı Ersan Özsoy da hükümetten bütün OSB’leri kapsayacak yenilenebilir enerji yatırımı yapılmasının önünün açılması talebinde bulunduklarını söyledi. Özsoy, “Her sanayici bireysel olarak yenilenebilir enerji yatırımı yapmaya çalışıyor.

OSB’lerde bir yılda tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı 4 milyar kwh, doğalgaz miktarı ise 650 milyon metreküp düzeyinde. Yarının Bursa’sında OSB’lerde tükettiğimiz enerjiyi neden kendimiz üretiyor veya tek elden avantajlı olarak temin ediyor olmayalım” dedi. BOSBİR olarak 2021 yılında Amasya’da 4 milyon dolar yatırımla 3,5 mw’lık GES kurduklarını hatırlatan Özsoy, RES, GES ve HES alanlarında büyüyebileceklerinin de sinyallerini verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB’da çatıların tamamı solar enerji ile donatılacak. Planlanan RES yatırımları da dahil edildiğinde bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 40’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmış olacak.