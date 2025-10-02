Bursa Gıda İhtisas OSB için resmi süreç başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Başkanı Özer Matlı, kentin tarım ve gıda potansiyelini daha verimli kullanmak amacıyla Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Gıda OSB) kurulması için resmi sürecin başladığını açıkladı. 5 bin dönümlük alan üzerinde planlanan Gıda OSB için gerekli izinlerin alındığını belirten Matlı, “Kentimizin batısında yer seçimi çalışmalarını sürdürüyoruz. Şimdiden 8 bin dönümü aşan talep geldi. Bu da projenin sektörde ne denli ihtiyaç duyulan bir yatırım olduğunu gösteriyor” dedi. Projeyle ilgili altyapı hazırlıklarının hızlandırıldığını söyleyen Matlı, Gıda OSB’nin tarımsal üretimde verimliliği artıracağını, aynı zamanda Bursa gıda sanayisinin hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. “Bu projeyi daha ileri aşamalara taşımayı hedefliyoruz” diyen Matlı, Gıda OSB’nin sadece üreticilere değil, tüketicilere de fayda sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi: “Bugün şehir trafiğine yük bindiren ve verimsiz lojistik maliyetleri doğuran bir yapı var. Bu, ürünlerin tüketiciye daha pahalıya ulaşmasına yol açıyor. Gıda OSB ve lojistik merkezlerle birlikte bu yük azalacak, daha etkin bir tedarik zinciri kurulacak.”

İki merkezli lojistik planı

Bursa’da lojistiği yeniden kurgulamayı amaçladıklarını belirten Matlı, “Şehrin batısında bir lojistik dağıtım merkezi, doğusunda ise gıda üreticileri için özel bir OSB planlıyoruz. Böylece kent içi taşımacılık ikiye bölünerek hem trafik rahatlayacak hem de firmalarımızın maliyetleri düşecek” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin en modern tarım makinelerinin ilk olarak Bursa’da kullanılmaya başlandığını hatırlatan Matlı, Bursa çiftçisinin bilinçli tarım uygulamalarıyla öne çıktığını söyledi. Özer Matlı, “Firmalarımız proseslere değer veriyor, markalaşma konusunda önemli adımlar atıyor. Bugün gıda sektöründe ilk 500’de yer alan 17 Bursalı firma var ve bunların tamamı ulusal ölçekte marka haline gelmiş durumda” dedi.

İlçelerde Gıda OSB hareketliliği

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçede Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların resmen başladığını duyurdu. Başkan Özel, “Gıda İhtisas OSB için bakanlık nezdinde somut adımlar atılıyor. Komisyon kuruldu ve yer tespiti için incelemeler başladı. Bakanlık yetkilileri ilçeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu ve şu anda yer tespiti süreci yürütülüyor” dedi. Yenişehir’in lokasyon olarak da sanayi ve tarım yatırımları için ideal bir konumda yer aldığına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, ilçenin hızlı tren projesi ile kara, hava, deniz ve demir yollarının kesişim noktasında bulunduğuna işaret etti.

Gemlik de Yeşil Gıda OSB kuruyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Hamaloğlu da Yeşil Gıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) planlama sürecinin devlet desteğiyle ilerlediğini belirterek, sürecin 2-2,5 yıl içinde başlayacağını açıkladı. Projede 100 ila 150 işletmenin faaliyet göstereceğini ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade eden Hamaloğlu, projenin toplam yatırım değerinin 1,5 milyar dolar olduğunu söyledi. Gıda OSB’nin tamamlanmasının ardından Tarım OSB projesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Hamaloğlu, bu proje ile gıda sanayicileri için güçlü bir tedarik zinciri oluşturacaklarını belirterek, “Tarım alanlarında çiftçilerimizin üretimini artırarak, işlenen tarım ürünlerini katma değeri yüksek gıda ürünlerine dönüştüreceğiz. Böylece hem çiftçilerimizi hem de sanayicilerimizi destekleyerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.