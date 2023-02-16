Bursa, Hatay’da barınma için düğmeye bastı

EKONOMİ (BURSA) - Hatay’da geçici barınma sorununun çözümü, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile gelen yardımların koordinasyonu ile görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlerini tamamlayan ekiplerini Hatay’a çekti. Halen tüm deprem bölgesinde 915 personel ve 251 araçla görev yapan Büyükşehir Belediyesi, bu personelin 290’ını ve araçların da 111’ini Hatay’da görevlendirdi.

Bursa’dan yola çıkan destek ekiplerinin de ulaşmasıyla birlikte Hatay Antakya’da çalışmalara start verildi. İlk geçici konut alanı olarak eski cezaevi alanı ve çevresindeki 20 dönümlük alan belirlenirken, ekipler sahada zemin düzenleme çalışmalarına başladı. Bu bölgede 300 çadır ve 50 konteynerden oluşan geçici bir yaşam alanı oluşturulacak. Konutların yanında, bölgede kalacak depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatı alanları da yapılacak.

Depremin 10 ili etkilediğini, Hatay’ın en kötü durumdaki illerden biri olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa olarak Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da destekler veriyorduk fakat Gaziantep'teki ekiplerimizi şu an buraya çektik. Bursa'dan da takviye alarak hem altyapı hem de üst yapı ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle makine ekipmanımızla yeni çadır kentler oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak adına yoğun gayretimiz var. İnsanları soğuktan bir an önce kurtarmak için konteynerler ve çadır kentler oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.