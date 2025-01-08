Bursa, ihracat artışını yeni nesil sektörlerle yakalayacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Sektör Kurullarının hazırladığı ‘Bursa Ekonomisi Raporu’ kamuoyuyla paylaşıldı. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektör kurulu başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa’nın 18,2 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Ancak Bursa’nın illerin ihracat sıralamasında İzmir'in ardından dördüncü sırada yer aldığını vurgulayan Şenocak, “2024 yılında Bursa ihracatında 500 milyon dolarlık bir artış olduğunu gözlemledik. İhracat rakamlarımız 17,7 milyar dolardan 18,2 milyar dolara çıktı. Bu artış, sektörlerde yaşanan daralmalara ve zorluklara rağmen elde edildi. Bursa’nın yeniden ilk üçe girebilmesi için yenilikçi ve sektör odaklı hamleler yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde ligden düşmeye başladık. Artık sanayimizin konvansiyonel üretimden dijital alanlar, savunma sanayi ve otomotiv gibi sektörlerde yatırımları artırmamız gerekiyor. Her bir firmamızı yurt dışında iş yapabilir hale getirmemiz gerekiyor” dedi.

Bursa’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve istihdamın bel kemiğini oluşturduğunu anlatan Şenocak, “Ancak bu işletmelerin çoğu şehir içinde sıkışmış durumda. Bursa’da planlı alanlarda çalışan KOBİ’lerin oranı yüzde 45. Yüzde 55’i plansız alanlarda çalışıyor. Modern ve altyapısı güçlü organize sanayi bölgelerinin kurulması ve mevcut OSB’ler de ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesi şart. Şehir içinde sıkışan sanayimizin planlı alanlara taşınması üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek, aynı zamanda şehir içi trafik yoğunluğunu azaltarak altyapıya baskıyı da azaltacaktır” diye konuştu.

KOBİ’lere uygun finansman talebi

Bursa’nın stratejik konumunun lojistik avantaj sunduğunu vurgulayan Şenocak, bu potansiyelin tam anlamıyla kullanılabilmesi için liman, karayolu ve demiryolu altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Lojistik yatırımların Bursa’nın küresel ölçekteki rekabet gücünü artıracağına işaret eden Şenocak, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme de vurgu yaptı. Alparslan Şenocak, “Bu dönüşümde kritik role sahip KOBİ’lerimize uygun finansman kaynakları, düşük maliyetli krediler ve ihracat teşvikleri sunulması sanayimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca dış ticaret eğitimleri ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin ihracat süreçlerindeki eksikliklerini de gidermeyi, daha güçlü ve dirençli bir sanayi altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Nitelikli iş gücü eksikliğinin Bursa’daki sanayicilerin temel sorunlarından biri olduğunu söyleyen Şenocak, MÜSİAD Bursa olarak Meslek Liseleri Hamilik Projesi kapsamında ildeki 17 meslek okulundaki öğrencileri iş dünyasıyla buluşturduklarını dile getirdi. Şenocak, inşaattan tekstile kadar pek çok sektörde Suriyelilerin istihdam edildiğini, onların ülkelerine dönmeleri halinde iş gücünde oluşacak eksikliği meslek liseleri aracılığıyla giderilebileceğini ifade etti.

Alparslan Şenocak, kimi kuruluşlar tarafından konkordatoların fırsat olarak görülerek doğru anlamda kullanılmadığını belirterek, enflasyonla mücadele için alınan tedbirlerin yanı sıra fırsatçılığın da önüne geçilerek 2025 yılının “Ticari Ahlâk Yılı” kabul edilmesi gerektiğini söyledi.