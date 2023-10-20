Bursa ile Afyonkarahisar arasında işbirlikleri artacak

Esra Özarfat

BURSA – AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Genel Sekreter Mine Erkol ile Muhasip Üye Yakup Kayıhan, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Ziyarette konuşan Başkan İlker Duran, Bursa ve Afyonkarahisar’ın ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, iki il arasında ticari, sosyal ve kültürel projeler yürütmeyi hedeflediklerini söyledi. Günümüzde ülkelerin değil, kentlerin rekabet halinde olduğuna işaret eden Duran, rekabette öne çıkmak isteyen şehirlerin işbirlikleriyle fark yaratabileceğine dikkati çekti. Afyonkarahisar’ın mermer ihracatı, haşhaş üretimi, jeotermal enerji kaynakları, gastronomi ile termal ve sağlık turizmiyle öne çıkan bir kent olduğuna vurgu yapan Duran, 17 ilçe, 7 OSB, 380 milyon dolar ihracat ve 80 milyon dolarlık ithalatı ile Afyonkarahisar’ın dış ticaret fazlası veren güçlü potansiyele sahip bir il olduğunu söyledi.

Bursa’ya uzaklığı 275 kilometre olan Afyonkarahisar’ın yatırımda 4’üncü teşvik bölgesi olduğunun altını çizen İlker Duran, ilde Bursalı yatırımcılar için önemli fırsatların da bulunduğunu, Afyonkarahisar’ın Bursa için iyi bir partner olacağına inandıklarını ifade etti.