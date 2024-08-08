Bursa imalat sanayisinin yatırım iştahı geriledi

ALİ ŞAHİN

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD), üyeleri nezdinde Temmuz 2024’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçları açıklandı. Ankete katılan firmaların bir önceki çeyreğe göre performanslarının ortalama olarak zayıfladığı, imalat sanayinde ise zayıflamanın belirginleştiği izlenirken, son 3 aylık üretim hacmi bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde değişti. Ankete katılan tüm firmalar için ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre istihdam performansında kötüleşme olduğu, imalat sanayinde ise söz konusu eğilimin daha güçlü bir değişim gösterdiği izlendi. İstihdam düzeyindeki olumsuz eğilimin önümüzdeki üç ayda da süreceği beklenen ankette firmalar, gelecek 12 ayda geçmiş 12 aya kıyasla makine-teçhizat yatırımlarının bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli bir değişim göstermediği, imalat sanayinde ise değişimin sınırlı bir iyileşme yönünde olduğuna vurgu yaptı. Aynı dönem için bina-tesis yatırım harcamalarında bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış beklenirken, imalat sanayi açısından söz konusu eğilimin bir önceki çeyreğe göre daha güçlü olduğu gözlendi.

“Satış fiyatları azalış eğiliminde”

İhracat yapan firmaların, son üç aylık ihracat siparişleri bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde değişim gösterirken, söz konusu değişim imalat sanayinde yatay bir görünüme sahip olduğu belirtilirken firmalar, gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde değişim göstermesini beklediğini belirtti. Ankete katılan firmaların faiz riskinde artış olduğu görülürken kur riskinin bir önceki çeyreğe göre yükseldiği görüldü. Tüm firmalar açısından, geçmiş 3 aya kıyasla finansman ihtiyacının bir önceki çeyreğe göre önemli ölçüde artarken, gelecek üç aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklentileri önemli ölçüde aşağı yönlü değişim gösterdi. Firmaların karlılık düzeylerinde bir önceki çeyreğe nazaran azalış yönünde bir değişim gözlendi. Firmalar, gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde değişeceği beklentisine vurgu yaptı.

“Rekabet şansımız zorlaşıyor”

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, seçim sonrasında beklenen sıkılaşmanın gerçekleşmeye başladığını ve etkilerinin bu anket döneminde ortaya çıktığını söyledi. Enflasyonu dizginlemek için yapılan sıkılaşmanın üretime, ihracata ve dolayısıyla istihdam piyasasına olumsuz yansıma ihtimalinin de güçlü olduğunu ifade eden Küçükkayalar, “Dövizde sonbahar kış hareketlenme beklentisi, giderek artan iş gücü maliyetleri, finansal kaynaklara ulaşmanın zorluğu, dış pazarların daralması ve Türkiye için rekabet etme şansının zorlaşması biz üreticileri oldukça sıkıntıya sokuyor. Üretim üzerindeki yüklerin azaltılarak sonbahara geçiş yapmayı umuyoruz” dedi.