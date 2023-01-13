Bursa inşaat sektörüne yön verenler YAPISİAD’da buluştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

YAPISİAD Bursa’da 20 bine yakın firma ve kuruluşun yer aldığı inşaat sektöründe; çözüm üretip, ortak akıl oluşturma geleneğinden yola çıkarak sektörün 16 önde gelen isminin yan yana gelmesi ile kuruldu. YAPISİAD’ın üye yapısı olarak sayısal çoğunluktan ziyade, niteliksel çoğunluk esaslarına özen göstererek çerçevesi çizilmiş ve sınırlandırılmış bir yapı içinde hareket edeceği vurgusu yapıldı. 19 Ekim 2022’de gerçekleşen ilk toplantıda ortak duygu ve düşüncelere sahip olunduğu görüşünde birleşen sektör temsilcileri, yeni yılın ilk buluşmasını ise düzenli aralıklarla yapılan 7. birliktelik toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdi. Her bir üyenin kendi tecrübelerini sektör temsilcileri ile paylaşma ilkesiyle kurulan ve Bursa’nın sektörel olarak gelişmesine katkı koymayı amaçlayan YAPISİAD; Yerel yönetimlerde dâhil kamu kurum ve kuruluşlarla sektörün iç içe geçmiş aktörlerini bir araya getirerek mevcut sorunların tespiti ve kalıcı çözüm önerileri üretebilmeyi hedeflemek üzere yola çıktı.

YAPISİAD’ın kurucu üyeleri ise Abdullah Burkay, Alparslan Şenocak, Aslı Esra Yontar , Hasan Sözüneri, Hüseyin Tuncer, İlhan Altay, İlker Oral, Levent Bilek, Nilüfer Taşan, Nizamettin Kayar, Osman Yıldız, Ömer Kumova, Selçuk Eren, Selçuk Yalçınbayır, Suat Gençosman ve Yaşar Poyraz oldu.